مَن رفض دفع "رشاوى" وآخر أدار ظهره لظل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .. أغرب حكايات المنتخبات مع "مزدوجي الجنسية" في كأس العالم 2026

هل تعلم أن كأس العالم 2026 يشهد وجود 289 لاعبًا لن يمثلوا بلدهم الأم؟ .. نعم عدد هو الأكبر في تاريخ الحدث العالمي قياسًا على كونها النسخة التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

هذه النسخة تقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، ولأن الثنائي الأول يُعرف باسم "بلاد المهاجرين"، فهذا يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن اللاجئين ومزدوجي الجنسية، وكيف صار الصراع على نجوم الكرة بين البلد الأم وبلد النشأة على الجنسية الكروية.

لذا دعونا في السطور التالية نستعرض سويًا بعض من أبرز وأغرب حكايات اللاعبين "مزدوجي الجنسية" في كأس العالم 2026..