3 نقاط تكرّس "نحس" الصحفي: مفارقة سعود ليست في صالحه .. والعودة للاتحاد بين "الإنقاذ" وأزمة الدكة!

هناك مؤشرات تؤكد أن الاتحاد سيشهد ثورة في الميركاتو الصيفي المُقبل، رغم أن النادي لا يزال تحت تبعية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وسط قلق من "محدودية الإنفاق" في الميركاتو، إذا لم تنتقل ملكيته إلى المستثمرين.
الملعب أثبت بأن الاتحاد تأثر كثيرًا برحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي كان يشكل قوة هجومية كبيرة، قبل انتقاله إلى الهلال، الأمر الذي يجعل العميد بحاجة إلى تدعيم هجومي.
أضف إلى ذلك، أن مستقبل موسى ديابي "غير مضمون" مع الاتحاد، رغم ارتباطه بعقد حتى صيف 2029، إلا أن التقارير المتداولة بشأن اهتمام أندية أوروبا بالجناح الفرنسي، ربما تعجل برحيله في الصيف.
ومع تواجد ستيفن بيرجفاين وروجر فيرنانديز على الطرف الأيسر، فإن بقاءهما يصعّب مهمة مروان الصحفي في اللعب مع الاتحاد، إذا ما تم الاعتماد عليه في مركزه الأساسي، وبالتالي، فإن الاتجاه الأقرب هو الدفع بالصحفي كرأس حربة، سواءً كأساسي أو بديل ليوسف النصيري، كما هو الحال مع صالح الشهري.
وكما ذكرت، فإن الانتقالات الصيفية ينتظر أن تشهد الكثير من التقلبات داخل الاتحاد، فهل يعود مروان الصحفي؟ أم يواصل البقاء في أوروبا؟ خاصة وأن فرصه قائمة في التواجد مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026.