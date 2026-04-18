Goal.com
مباشر
Marwan Sahafi gfxGoal AR
محمود خالد

3 نقاط تكرّس "نحس" الصحفي: مفارقة سعود ليست في صالحه .. والعودة للاتحاد بين "الإنقاذ" وأزمة الدكة!

فقرات ومقالات
نقطة تشابه بين الصحفي وسعود.. ولكن!

"يعمل في صمت"، الوصف الأمثل لمسيرة مروان الصحفي، الذي يطمح لكتابة مجد شخصي في رحلته مع رويال أنتويرب البلجيكي، والتي يمكن وصفها بأنها رحلة بين "الشهد والدموع".

مروان الصحفي وسعود عبد الحميد، واجهة الاحتراف السعودي في أوروبا، خلال الموسم الحالي "2025-2026"، خاصة بعد عودة مهند آل سعد إلى نيوم، بعد فترة قصيرة مع لوزان السويسري، لم تكلل بالنجاح، بسبب كثرة إصابات اللاعب.

هناك نقطة تقارب بين سعود ومروان، رغم أن الصورة العامة لا توحي بذلك على الإطلاق، فما الذي يجمع بين الثنائي؟

  • ما الذي يجمع بين الصحفي وسعود؟

    مروان الصحفي مثل سعود عبد الحميد، كلاهما يحلم بالتأهل الأوروبي، سواءً سعود الذي يقترب من دوري أبطال أوروبا مع لانس، أو الصحفي الذي يطمح للعبور إلى دوري المؤتمر مع رويال أنتويرب.

    إذا كان سعود يطارد باريس سان جيرمان مع لانس، فإن مروان الصحفي، تأهل مع رويال أنتويرب إلى "تصفيات" التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يواجه جينك، فيسترلو، ستاندرد ليج، تشارليروي، ليوفين.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-TOULOUSEAFP

    مفارقة ليست في صالح مروان

    ولكن، لننظر إلى الوجه الآخر للعملة، فإن مروان الصحفي الذي كان محط عنوان بلجيكا في الموسم الماضي، بعد تألقه أمام الكبار بقميص بيرشكوت، بات لا يقدم المستويات التهديفية المنتظرة منه مع رويال أنتويرب، رغم اعتماد المدرب جوزيف أوستينج، عليه في قائمة الفريق.

    لننظر إلى تلك المفارقة، سعود عبد الحميد الذي يلعب كظهير أو جناح متأخر، قدم بصمة تهديفية مع لانس، أكثر مما قدم مروان الصحفي "المهاجم" مع رويال أنتويرب.

    مسيرة سعود عبد الحميد مع لانس:

    * مباريات: 26

    * سجل: 3

    * صنع: 5

    * يحتل وصافة الدوري، وتأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا.

    مسيرة مروان الصحفي مع رويال أنتويرب:

    * مباريات: 28

    * سجل: 1

    * صنع: 1

    * يحتل المركز الرابع في مجموعة "التصفيات" المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي.

  • Marwan Al-Sahafi Royal AntwerpGetty

    مفاجأة ليوفين: 3 نقاط تؤكد نحس الصحفي!


    شارك مروان الصحفي في أولى مباراتين بالتصفيات، وخسر رويال أنتويرب، أمام جينك وتشارليروي، وظل الصحفي على مقاعد البدلاء، فحقق فريقه أول انتصار في التصفيات، بثنائية في ليوفين.

    هناك نقطة مضيئة حول أداء مروان الصحفي، مع رويال أنتويرب، فالخريطة الحرارية تثبت بأنه متحرك نشط في مختلف أرجاء الملعب، لا يتوقف تمركزه في الطرف أو العمق، يتراجع ويساند دفاعيًا، وينتشر في منطقة الخصم، خاصة على الأطراف.

    ولكن، رغم أن معدل الأهداف المتوقعة للصحفي (xG) تبلغ 2.23، إلا أنه على مدار 23 مباراة، بإجمالي 1306 دقيقة، لم ينجح في زيارة الشباك سوى مرة واحدة.

    هذه الأرقام بالنسبة إلى مهاجم، لا تصب في صالحه على الإطلاق، وهنا يأتي السؤال "هل يبقى مروان الصحفي مع رويال أنتويرب، إذا ما تحقق أمله وتأهل إلى "كونفرانس ليج"؟ أم يرفض تجديد الثقة فيه بعد انتهاء إعارته، ويعود إلى الاتحاد؟".

  • بقاء في أوروبا أم عودة للاتحاد؟

    إذا ما تحدثنا عن النقطة المشتركة بين سعود والصحفي، فهي أن حلم الثنائي بالتواجد في أوروبا، لا يزال معلقًا، وإن تأهلا مع لانس ورويال أنتويرب، كون اللاعبين "معارين".

    ولكن موقف سعود يعد أفضل نسبيًا من الصحفي، حيث نجح عبد الحميد في إثبات ذاته مع لانس، وصار عنصرًا أساسيًا في كتيبة بيير ساج، ما يبشر بأن فريقه الفرنسي سيبحث عن شراء عقده، أو يبقى محل أنظار أندية أوروبا، كما أكد وكيل أعماله في وقت سابق.

    أما عن الصحفي، فقد خفت نجمه كثيرًا خلال مسيرته مع رويال أنتويرب، ليثير التساؤلات حول ما إذا كان سيبقى في أوروبا، أم يعود إلى الاتحاد؟

    الصحفي ماجد هود، المُقرب من البيت الاتحادي، كشف عن قائمة المعارين الذين سيعودون للاتحاد، دون ذكر مروان الصحفي، حيث اشتملت الأسماء العائدة "معاذ فقيهي، عبد الإله هوساوي، فواز الصقور، أوناي هيرنانديز"، غير البقية الباقية التي يحتمل انتهاء عقودهم، على حد وصفه، فيما أكد أن الرباعي الأجنبي "جورج إيلينيكينا، سيميتش، روجر فيرنانديز، محمدو دومبيا"، سيبقون مع العميد، بينما انتهى موسم ستيفان كيلر، في إشارة لعدم بقائه، بعد انتهاء إعارته.

  • Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    موقف الصحفي إذا عاد إلى جدة

    هناك مؤشرات تؤكد أن الاتحاد سيشهد ثورة في الميركاتو الصيفي المُقبل، رغم أن النادي لا يزال تحت تبعية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وسط قلق من "محدودية الإنفاق" في الميركاتو، إذا لم تنتقل ملكيته إلى المستثمرين.

    الملعب أثبت بأن الاتحاد تأثر كثيرًا برحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي كان يشكل قوة هجومية كبيرة، قبل انتقاله إلى الهلال، الأمر الذي يجعل العميد بحاجة إلى تدعيم هجومي.

    أضف إلى ذلك، أن مستقبل موسى ديابي "غير مضمون" مع الاتحاد، رغم ارتباطه بعقد حتى صيف 2029، إلا أن التقارير المتداولة بشأن اهتمام أندية أوروبا بالجناح الفرنسي، ربما تعجل برحيله في الصيف.

    ومع تواجد ستيفن بيرجفاين وروجر فيرنانديز على الطرف الأيسر، فإن بقاءهما يصعّب مهمة مروان الصحفي في اللعب مع الاتحاد، إذا ما تم الاعتماد عليه في مركزه الأساسي، وبالتالي، فإن الاتجاه الأقرب هو الدفع بالصحفي كرأس حربة، سواءً كأساسي أو بديل ليوسف النصيري، كما هو الحال مع صالح الشهري.

    وكما ذكرت، فإن الانتقالات الصيفية ينتظر أن تشهد الكثير من التقلبات داخل الاتحاد، فهل يعود مروان الصحفي؟ أم يواصل البقاء في أوروبا؟ خاصة وأن فرصه قائمة في التواجد مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026.

الدوري البلجيكي
ستاندارد لييج crest
ستاندارد لييج
STL
رويال أنتويرب crest
رويال أنتويرب
ANT
كأس فرنسا
لانس crest
لانس
لانس
تولوز crest
تولوز
تولوز