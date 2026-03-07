Goal.com
معتز الجمال

مرموش يواصل هوايته أمام نيوكاسل | "البشري" فعل ما عجز عنه "الروبوت".. هالاند "لايت" يفاجئ جوارديولا!

بعرض استثنائي و"ريمونتادا" مثيرة بقيادة عمر مرموش، قلب مانشستر سيتي الطاولة على نيوكاسل ليخطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي..

في ليلة درامية ومثيرة على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، حجز مانشستر سيتي مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب انتصاره الثمين والمستحق على مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات دور الـ16. 

ورغم التعقيدات التكتيكية والتأخر المبكر في النتيجة لأصحاب الأرض، نجحت كتيبة المدرب بيب جوارديولا في قلب المعطيات تماماً خلال الشوط الثاني، بفضل انتفاضة هجومية حاسمة قادها ببراعة النجم المصري عمر مرموش. 

افتتح هارفي بارنز التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 18، قبل أن يرد مانشستر سيتي بثلاثية تعاقب عليها سافيو في الدقيقة 39، ثم النجم المصري عمر مرموش "هدفين" في الدقيقتين 47 و65.

هذا الانتصار لم يمنح "السيتيزنز" بطاقة العبور ومواصلة الزحف نحو اللقب فحسب، بل أثبت القوة الضاربة للفريق وقدرته على حسم أشرس المواجهات حتى في غياب أبرز أسلحته الهجومية المعتادة، وذلك قبل موقعة ريال مدريد المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

  • مرموش ليس مجرد "كومبارس"!

    أثبتت مواجهة نيوكاسل يونايتد بما لا يدع مجالاً للشك أن النجم المصري عمر مرموش يستحق مساحة أكبر بكثير في فكر المدرب بيب جوارديولا، وأن اختزال دوره في كونه مجرد "استراحة محارب" تُستخدم فقط لإراحة إرلينج هالاند قبل المواعيد الكبرى، كلقاء ريال مدريد المرتقب، هو إجحاف حقيقي لموهبته. 

    فبعد موسم عانى فيه مرموش من قلة الدقائق وتذبذب المشاركات ما بين إصابة مبكرة في الركبة والجلوس الطويل على مقاعد البدلاء، جاءت هذه المباراة لتكشف عن فاعلية هجومية مختلفة يفتقدها هجوم مانشستر سيتي في بعض الأحيان. 

    ففي الوقت الذي يُعرف فيه هالاند بكونه "الروبوت" الفتاك داخل منطقة الجزاء الذي يترجم الفرص المصنوعة له، أظهر "البشري" مرموش مرونة تكتيكية وديناميكية فردية مذهلة أمام دفاع نيوكاسل الصلب، وهو ما تجلى بوضوح في هدفه الثاني؛ حيث لم يكتفِ بانتظار الكرة داخل الصندوق، بل تراجع لاستلامها من الخارج، وصنع لنفسه المساحة بمهارة فائقة، قبل أن يطلق تسديدة بارعة سكنت الشباك.

    هذا النوع من الأهداف، الذي يعتمد على الابتكار الفردي والتحرك خارج المناطق المعتادة للمهاجم الكلاسيكي، يوجه رسالة فنية صريحة للإدارة الفنية للسيتي. قدرة مرموش على خلق الحلول الذاتية وفك شفرات الدفاعات المعقدة بلمسة مبدعة تؤكد أنه يمتلك أدوات لا يمتلكها المهاجم النرويجي في بعض المواقف المعقدة. 

  • أرقام مرموش أمام نيوكاسل

    فرض النجم المصري عمر مرموش نفسه نجماً أوحد للمواجهة التي اتسمت بتعقيدات تكتيكية بالغة في شوطها الأول، شهدت معاناة واضحة لمرموش الذي وجد نفسه معزولاً وسط كماشة دفاعية محكمة؛ إذ تشير الإحصاءات إلى اكتفائه بلمس الكرة 13 مرة فقط خلال أول 47 دقيقة، دون أن يسجل أي تسديدة على المرمى، مكتفياً بصناعة فرصة خطيرة واحدة وتمريرة مفتاحية، مع 6 تمريرات صحيحة فقط من أصل 8، كما فشل في 4 التحامات من أصل 5، ليقدم صورة شبيهة بأسوأ ما قد يقدمه إرلينج هالاند، حين يغيب تمامًا عن الانخراط في اللعب دون أن يهدد شباك الخصوم. 

    لكن مع انطلاق صافرة الشوط الثاني، تبدلت المعطيات تماماً، وكشفت الأرقام عن تحول جذري في دور المهاجم المصري الذي تحرر من الرقابة. ورغم أنه لمس الكرة 13 مرة إضافية في 28 دقيقة فقط خلال الشوط الثاني، قبل أن يغادر الملعب لحساب زميليه أنطونيو سيمينيو، إلا أن فاعليته تضاعفت بشكل مرعب. حيث أطلق 3 تسديدات جاءت جميعها بين القائمين والعارضة بنسبة دقة 100%، ونجح ببراعة في ترجمة اثنتين منها إلى هدفين حاسمين سحبا بساط الأمل من تحت أقدام أصحاب الأرض.

    لم يقتصر إبداع مرموش على الجانب التهديفي فحسب، بل أظهر التزاماً تكتيكياً رفيع المستوى يؤكده التحسن الملحوظ في أرقامه الشاملة. فقد ارتفعت دقة تمريراته الإجمالية مع نهاية مشاركته لتصل إلى 86%، بواقع 12 تمريرة صحيحة من أصل 14. 

    وعلى الصعيد الدفاعي ومساندة خط الوسط، ساهم اللاعب بقوة في الضغط العكسي ليتمكن من استعادة الكرة 4 مرات، إلى جانب نجاحه التام في التدخلات الأرضية بعرقلتين ناجحتين بنسبة 100%. غادر مرموش أرضية الملعب وسط إشادة واسعة، تاركاً خلفه حصيلة رقمية تؤكد قدرته الفائقة على إحداث الفارق من أنصاف الفرص وقيادة هجوم السيتي في أصعب المواعيد.

    لعنة مرموش تواصل قهر نيوكاسل

    لم تكن ثنائية الليلة مجرد طوق نجاة لمانشستر سيتي للعبور إلى الدور التالي، بل رسخت عقدة فنية حقيقية بات يمثلها عمر مرموش لدفاعات نيوكاسل يونايتد، الذي تحول بلا منازع إلى "ضحيته المفضلة" في الملاعب الإنجليزية. 

    فبزيارته المزدوجة للشباك الليلة في كأس الاتحاد، رفع النجم المصري رصيده التهديفي في مرمى "الماكبايس" إلى سبعة أهداف كاملة، بصم عليها خلال خمس مواجهات فقط جمعته بهم في مختلف المسابقات. 

    وتبرز مفارقة رقمية مذهلة تلخص هذه الحالة الاستثنائية؛ إذ باتت شباك نيوكاسل وحدها تستحوذ على نصف أهداف مرموش بقميص السيتي. فعلى مدار مشاركته في 51 مباراة مع الفريق السماوي في مختلف البطولات، سجل مرموش 14 هدفاً، تكفل نيوكاسل منفرداً بتلقي 50% منها. هذه الإحصائية النادرة لا تؤكد فقط تفوقه الكاسح على هذا الخصم بالتحديد، بل تبرز "كيمياء تهديفية" غريبة تجعل من مرموش كابوساً يؤرق مضاجع أبناء ملعب سانت جيمس بارك في كل موعد كروي يجمع الفريقين، حيث ساهم بالأهداف في 4 مباريات بين الفريقين، كما سجل في إحداها "الهاتريك" الوحيد في مسيرته.

    خلاصة القول

    بعد ثنائيته الليلة في شباك نيوكاسل، رفع النجم المصري رصيده التهديفي الإجمالي هذا الموسم إلى 6 أهداف، بالإضافة إلى مساهمته بصناعة هدفين (تمريرتين حاسمتين)، وذلك خلال مشاركته في نحو 1036 دقيقة لعب فقط بمختلف المسابقات. وتتوزع إسهامات مرموش بواقع هدف وحيد وتمريرتين حاسمتين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي شارك فيه خلال 16 مباراة أغلبها كبديل، و3 أهداف في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية سجلها خلال مشاركتين فقط، وصولاً إلى هدفيه الليلة في ظهوره الثاني ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما لا يزال يبحث عن قص شريط أهدافه في دوري أبطال أوروبا بعد خوضه 6 مباريات في المسابقة. 

    هذه الحصيلة الرقمية، التي تعني مساهمته بهدف تسجيلاً أو صناعة كل 129 دقيقة تقريباً، تبرهن بوضوح على أن المهاجم المصري يمتلك حاسة تهديفية حاضرة بقوة، ويبقى السؤال: هل يغير جوارديولا، الذي كان سعيدًا للغاية بمرموش الليلة، قناعاته ويمنح مرموش مساحة لعب تتناسب مع حجم تأثيره الإيجابي؟ أم أن المدرب الإسباني سيواصل توظيفه كخيار طوارئ ومجرد بديل مخصص فقط لإراحة "الروبوت" النرويجي إيرلينج هالاند؟

