مرموش يواصل هوايته أمام نيوكاسل | "البشري" فعل ما عجز عنه "الروبوت".. هالاند "لايت" يفاجئ جوارديولا!

في ليلة درامية ومثيرة على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، حجز مانشستر سيتي مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب انتصاره الثمين والمستحق على مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات دور الـ16.

ورغم التعقيدات التكتيكية والتأخر المبكر في النتيجة لأصحاب الأرض، نجحت كتيبة المدرب بيب جوارديولا في قلب المعطيات تماماً خلال الشوط الثاني، بفضل انتفاضة هجومية حاسمة قادها ببراعة النجم المصري عمر مرموش.

افتتح هارفي بارنز التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 18، قبل أن يرد مانشستر سيتي بثلاثية تعاقب عليها سافيو في الدقيقة 39، ثم النجم المصري عمر مرموش "هدفين" في الدقيقتين 47 و65.

هذا الانتصار لم يمنح "السيتيزنز" بطاقة العبور ومواصلة الزحف نحو اللقب فحسب، بل أثبت القوة الضاربة للفريق وقدرته على حسم أشرس المواجهات حتى في غياب أبرز أسلحته الهجومية المعتادة، وذلك قبل موقعة ريال مدريد المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.