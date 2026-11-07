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هيثم محمد

يفترض أن يلعب بكلابشات ومكانه الأهلي أو الزمالك على أقصى تقدير .. مركز مرموش في توتنهام ضد ليدز يثير ردود أفعال غاضبة!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
عمر مرموش
ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبير
ليدز يونايتد
توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي الممتاز

مرموش أساسي ومركزه يثير الغضب والتشكيك في مستواه

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ليدز

ليدز

توتنهام

توتنهام

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ابسويتش

ابسويتش

شارك النجم المصري عمر مرموش أساسيًا في لقاء عصر السبت بين ليدز وتوتنهام، ولعب 64 دقيقة قبل أن يخرج والنتيجة تشير للتعادل السلبي، في اللقاء الذي فاز به ليدز بهدف نظيف لنوح أوكافور عقب نزوله ب97 ثانية فقط.

مشاركة اللاعب المُعار من مانشستر سيتي في مركز رأس الحربة فتحت باب النقاش والانتقادات من جديد لتوظيف المدير الفني روبرتو دي زيربي للاعب كرأس حربة وحيد، المركز الذي عانى فيه حتى الآن بشكل متكرر في البريميرليج.

مباراة مرموش لم تشهد تغيرًا كبيرًا عقب انتقاله لمركز الجناح الأيسر عقب خروج ماتيس تيل للإصابة ونزول دومينيك سولانكي، وسيطرت ردود الفعل السلبية على أداء لاعب فرانكفورت وفولفسبورج السابق.

  • ردود أفعال غاضبة على مرموش

    الشوط الأول لم يشهد أي مساهمات لمرموش إيجابية على مرمى أصحاب الأرض، ليواصل صيامه على صعيد هز الشباك أو التمريرات الحاسمة ضد ليدز، واللقطة الأبرز كان سجاله مع مدافعي ليدز، تارة باحتساب مخالفة ضده لضرب باليد، وأخرى لتجاهل الحكم لاحتساب خطأ له، ما أثار سخط الجمهور.

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  • مرموش ليس مهاجمًا

    جمهور توتنهام أبدى تعجبه من إصرار روبرتو دي زيربي بإشراك مرموش في مركز رأس الحربة في ظل ظهور عدم تأقلمه مع الدور في المباريات الماضية، واضطرار الفريق للعب الكرات الطويلة في وجوده.

    سخط جمهور سبيرز تزايد مع إضاعة المصري لفرصة سانحة منتصف الشوط الأول عقب هجمة مرتدة منظمة، وتمريرة من ماتيس تيل، ولكن تسديدة المصري كانت ضعيفة وسهلة للحارس.

    النجم المصري ومحلل اللقاء لشبكة "بي إن" أيد ذلك الطرح بخصوص مركز مرموش، وأنه ليس بمهاجم رأس حربة صريح، ولعبه في هذا المركز يظلمه ويظلم الفريق ككل الذي افتقد للسرعة ولجأ للعب الطولي بوجود مرموش في هذا المركز.

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  • تشكيك في صلاحية مرموش للبريميرليج

    تكرار المستويات المخيبة ونفس الأخطاء من اللاعب، دفع البعض للتشكيك في صلاحيته للتواجد في البريميرليج من الأساس.

    "هل كان جيدًا في البوندسليجا أم أن البريميرليج يفضحه؟ مستواه الحالي يطرح هذا السؤال"

    "أشك في قدرته على استعادة بريقه في البريميرليج"

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تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي الممتاز

21 نوفمبر 2026

ليدز

ليدز

توتنهام

توتنهام

الدوري الإنجليزي الممتاز

21 نوفمبر 2026

ابسويتش

ابسويتش