بدأت بحلم "اختطاف اللاعبين في مركبات فضائية" .. فرض قيود على ملعب مواجهة البرازيل واسكتلندا رسميًا

يلتقي المنتخب البرازيلي بنظيره الاسكتلندي حاليًا، على ملعب هارد روك، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

وقبل انطلاق الحدث العالمي، ظهرت أناتيرسيا جونسالفيس باكيًا، زاعمة أنها رأت في منامها مرتين، بعض الفضائيين يهبطون على ملعب هارد روك، لاختطاف بعض اللاعبين والجماهير.

المعالجة الروحية البرازيلية قالت: "لقد حلمت للمرة الثانية أن فضائيين غزوا ملعب كرة قدم في ميامي، كنت أرى اللاعبين بوضوح وهم يرتفعوا إلى السماء في اول مركبة فضائية وصلت وقد كنت معهم على نفس المركبة. ثم وصلت مركبة ثانية أكبر من الأولى بكثير، وقد أخذت آلاف الأشخاص من الاستاد".

وأضافت: "الصراخ والبكاء ملأ الملعب. أنا خائفة جدًا، لأن هذه هي المرة الثانية التي أرى بها هذا الحلم".



