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محمود خالد

"سُرق هاتفي واشتباكات وغازات مسيلة للدموع" .. مراسلة تروي أحداث شغب ومحاولات اقتحام ملعب أزتيكا في ليلة افتتاح كأس العالم!

كأس العالم
المكسيك
جنوب أفريقيا

ماذا حدث في ليلة الافتتاح؟

"في ليلة أكبر حدث رياضي في العالم، وجدت نفسي ألغي بطاقاتي وأكتب بلاغات للشرطة، وأحاول معرفة كيف أتجاوز الأسبوع الافتتاحي للبطولة بدون هاتف".. هكذا قصّت صحفية وقائع أحداث العنف التي شهدتها في أولى 24 ساعة من نهائيات كأس العالم 2026، في أراضي المكسيك.

مونديال 2026 انطلق بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا، على ملعب أزتيكا الأسطوري، والذي شهد حفل الافتتاح، وانتصارًا ساحقًا لأصحاب الأرض، بثنائية نظيفة، في مباراة البطاقات الحمراء الثلاث.

ولكن، يبدو أن أجواء الأفراح التي شهدها ملعب أزتيكا، كانت مغايرة عن المنطقة خارج الملعب، التي شهدت اشتباكات وأحداث عنف، روتها صحيفة "ديلي ميل" عن مراسلتها شارلوت دالي، التي تعرضت للسرقة في ليلة الافتتاح.

  • ماذا حدث خارج الملعب؟ .. مراسلة "ديلي ميل" تكشف

    وقالت شارلوت دالي، إنها أثناء مغادرتها للفندق، وكانت تسير لما لا يزيد عن أربع دقائق، كانت الشوارع مزدحمة، فيما رأت بعض الأشخاص المريبين، ما دفعها لوضع هاتفها والبطاقات البنكية والأغراض الثمينة في حقيبتها، إلا أن كل شيء اختفى في لحظات، حيث تعرضت للسرقة في وضح النهار، دون أن يحرك أحد ساكنًا.

    الأزمة كانت أكبر من المراسلة ذاتها، والتي عانت من صعوبة الوصول إلى ملعب المباراة، رغم تواجدها في حافلة إعلامية رسمية للفيفا، حيث رصدت أعمال شغب في شوارع مكسيكو سيتي، القريبة من الملعب.

    وقالت دالي إن الصحفيين تم حافلات الفيفا ستنقل وسائل الإعلام من الفنادق إلى مكان الحدث، ولكن عندما بدأوا في السؤال بشأن التفاصيل، لم يبدُ أن أحدًا يعرف مكان الحافلات، أو متى ستصل أو موعد المغادرة.

    بعد ذلك، اصطف نحو 100 صحفي، بعد سماعهم أن حافلة في الطريق، إلا أن الأزمة لم تتوقف عند تلك النقطة.

    وبحسب رواية المراسلة، فرغم التوجه عبر حافلة إعلامية رسمية تابعة للفيفا، إلا أنه تم منعهم مرارًا من الدخول عبر نقاط تفتيش الشرطة، في الوقت الذي وقف فيه مسؤولون على جانب الطريق، يجرون مكالمات هاتفية لمحاولة معرفة كيفية إنزالهم إلى الأرض، بينما قرر زميل، تجاهل وسائل النقل الرسمية والتوجه عبر تطبيق "أوبر" ووصل خلال حوالي 40 دقيقة.

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  • أحداث شغب والشرطة تتدخل

    وزادت المراسلة من الشعر بيتًا، مؤكدًا أن الفوضى اندلعت في الشوارع، حيث تجمع عدد من المحتجين خارج الملعب، وكان بعضهم يندد بأزمة 133 ألف شخص مفقود في المكسيك، ومعلمون يعبرون عن احتجاجهم بشأن الأجور والمعاشات وظروف العمل.

    ورغم أن تلك الاحتجاجات بدت سلمية في البداية، إلا أنه قبل 10 دقائق من انطلاق المباراة، انفجرت التوترات؛ حيث اندفع مئات المحتجين نحو محيط الملعب، محاولين اختراق الحواجز الأمنية التي تفصلهم عن المحيط الداخلي، كما تم رمي الحجارة، فيما أضاءت السماء بإشارات نارية، بعدما اندفعت شرطة مكافحة الشغب، لمنع الحشد من الوصول إلى الملعب، وسرعان ما امتلأ الجو بالغاز المسيل للدموع.

    الضباط ركبوا على ظهور الخيول وسط نيران مشتعلة، فيما تعالت الاشتباكات خارج الملعب، حيث تبادل المتظاهرون والشرطة الطلقات، في الوقت الذي كان هناك وافدون يأملون لدخول الملعب من أجل متابعة المباراة.

    وتطرقت دالي للحديث عن ضابطة شرطة واحدة تم إخلائها على ظهر دراجة نارية، بعد تعرضها لإصابة خطيرة في الرأس، فيما تعرض زميل للإصابة أيضًا وسط الفوضى.

    وهكذا تحول المشهد إلى أجواء من الدخان والعنف والاضطرابات، بينما العدسات ترصد أجواء الليلة الافتتاحية التي شهدت احتفالات من قلب ملعب أزتيكا الأسطوري.


  • بطولة كاملة من الدراما

    وتطرقت شارلوت دالي لوصف الأمر بأنها عاشت بطولة كاملة من الدراما في يوم واحد، رغم سعادتها بأنها موجودة لتغطية أكبر حدث رياضي في العالم، إلا أنها عاشت في أولى 24 ساعة بالمكسيك، أجواءً فوضوية، تمثلت في سرقة هاتفها، وعالقة في فوضى النقل وتشاهد اشتباكات عنيفة خارج بوابات كأس العالم، رغم أنها تمكنت في النهاية من الجلوس في المدرجات لمشاهدة المباراة، إلا أن الأمر بدا غير واقعي.

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    أزمات عديدة قبل افتتاح المونديال

    الجدير بالذكر أن الأيام التي سبقت افتتاحية كأس العالم 2026، شهدت العديد من الأزمات، خاصة في وصول الوفود أو استعدادات المنتخبات المشاركة في البطولة.

    أمور تنظيمية وإدارية، واتهامات بممارسات تمييزية، وأزمة تأشيرات، وتحذيرات من أشياء خطيرة في معسكرات الإقامة، حوادث كثيرة تؤرق استعدادات المنتخبات التي ستسجل حضورها في مونديال 2026، والذي يقام خلال الفترة بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

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    بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، تشهد مشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات، لأول مرة في التاريخ.

    وتسبب هذا الارتفاع الضخم في عدد الدول المشاركة في البطولة إلى توجيه انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو، حيث اتهم بإفساد متعة البطولة عن طريق زيادة عدد المنتخبات من 32 في النسخة الأخيرة إلى 48 من أجل زيادة المكاسب المالية وحقوق الرعاية والعوائد المادية من البث.

    وكانت النسخة الأخيرة من كأس العالم والتي استضافتها دولة قطر، قد شهدت منافسة شرسة بمشاركة 32 منتخبًا وانتهت بشكل درامي عندما قاد الأسطورة ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب، بعد نهائي مثير أمام فرنسا انتهى بالتعادل (3-3)، قبل أن يحسم لصالح راقصي التانجو بركلات الترجيح.

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