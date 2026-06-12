"سُرق هاتفي واشتباكات وغازات مسيلة للدموع" .. مراسلة تروي أحداث شغب ومحاولات اقتحام ملعب أزتيكا في ليلة افتتاح كأس العالم!

"في ليلة أكبر حدث رياضي في العالم، وجدت نفسي ألغي بطاقاتي وأكتب بلاغات للشرطة، وأحاول معرفة كيف أتجاوز الأسبوع الافتتاحي للبطولة بدون هاتف".. هكذا قصّت صحفية وقائع أحداث العنف التي شهدتها في أولى 24 ساعة من نهائيات كأس العالم 2026، في أراضي المكسيك.
مونديال 2026 انطلق بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا، على ملعب أزتيكا الأسطوري، والذي شهد حفل الافتتاح، وانتصارًا ساحقًا لأصحاب الأرض، بثنائية نظيفة، في مباراة البطاقات الحمراء الثلاث.
ولكن، يبدو أن أجواء الأفراح التي شهدها ملعب أزتيكا، كانت مغايرة عن المنطقة خارج الملعب، التي شهدت اشتباكات وأحداث عنف، روتها صحيفة "ديلي ميل" عن مراسلتها شارلوت دالي، التي تعرضت للسرقة في ليلة الافتتاح.