اذهب والعب ركلة الجزاء! .. مراد باتنا يتعرض لسخرية لاعب الهلال بعد رفض إنقاذ الفتح

وأعرب منصور العفالق، رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، عن تعجبه إزاء تصرف الحكم مع لقطة مخالفة خاليدو كوليبالي، في الدقائق الأخيرة.

وقال العفالق، في حديث عبر الناقل الرسمي، إنه يرى أن كوليبالي ركل قدم مراد باتنا، وهناك تلامس، منتقدًا ما فعله الحكم الذي وقف أمام شاشة الـVAR، لمدة 3 ثوانٍ فقط، ودراسة اللقطة من زاوية واحدة لا تظهر خطأ على الهلال، وكان ينبغي على الحكم أن يتريث ويشاهد اللقطة من أكثر من زاوية.

وأضاف رئيس الفتح "لا أتدخل في النوايا، ولكن من حيث المبدأ، أتوقع أن الحكم الأجنبي يعلم من الذي استقطبه للمباراة، والأمر ليس جيدًا أن يأتي الحكم بطلب من الفريق الضيف، ولا تخطئوا فهمي".

ونوّه العفالق بأنه يجب على الحكم أن يكون صاحب القرار، في إشارة إلى تأثر حكم الساحة باستدعاء تقنية الفيديو التي اتخذت القرار حول الواقعة، قبل أن يقرر التشيلي تغيير رأيه من احتساب الركلة إلى إلغائها.

ومن جانبه، قال جوزيه جوميز، خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، إن الهلال سجل هدفًا من هجمة بدأت بركلة ركنية غير صحيحة، وفي الثواني الأخيرة، قام كوليبالي بركل قدم مراد (باتنا)، ورغم أن الفتح كان يستحق ركلة جزاء، إلا أن لاعبي الزعيم ضغطوا بشكل كبير على الحكم، قبل أن يتم استدعاؤه من قِبل حكم الـVAR، لمشاهدة اللقطة.

وأضاف جوميز أنه اضطر لـ"كسر القواعد"، واقترب من الحكم أثناء مشاهدته للقطة عبر الفيديو، وقال له إنها ركلة جزاء واضحة.

وأعاد مدرب الفتح، ما ذكره في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، متسائلًا "لماذا نواصل جلب الحكام الأجانب؟ الحكم السعودي أفضل، وسيتحمل نتيجة قراره بعد المباراة، لأنه سيظل في المملكة، منتقدًا سياسة إمكانية طلب الحكم الأجنبي من قِبل الفريق الضيف، خاصة وأن الفتح (المضيف) كان يرغب في إدارة اللقاء من حكم سعودي.