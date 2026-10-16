مراد باتنا "آريين روبن السعودية": النصر تخلى عن إبداعاتك بسبب المظاهر.. وعدم تمردك على الفتح أنقذك من جحيم الكبار!

على مدار تاريخ الدوري السعودي، وتحديدًا منذ بداية عهد الاحتراف في 2008-2009؛ مر الكثير من النجوم الأجانب على ملاعب المملكة، بعضهم ترك أثرًا كبيرًا، وآخرون دخلوا طي النسيان.

ترك الأثر في الدوري السعودي ليس شرطًا أن يكون بالألقاب والبطولات؛ وإنما كان جزء منه من خلال السحر الكروي الذي يُقدَّم فوق أرضية الملعب، بالإضافة إلى الشخصية داخل غرفة الملابس وخارجها.

ومن بين هؤلاء النجوم الأجانب الذين تركوا أثرًا كبيرًا في الملاعب السعودية؛ المغربي المتألق مراد باتنا، جناح فريق الفتح الأول لكرة القدم.

باتنا يلعب في صفوف الفتح منذ صيف 2020 وحتى الآن؛ حيث ترك أثرًا طوال الفترة الماضية، ولا يزال يفعل ذلك إلى يومنا هذا.

إبداعات هذا النجم المغربي المخضرم، تقودنا مباشرة للحديث عن سبب عدم انتقاله إلى "كبار السعودية"؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، في السطور القادمة..