مدينة ملاهي داخل كامب نو؟ برشلونة يخطط لتجربة فريدة من نوعها داخل ملعبه!

يجلب بابيلون بارك، الذي أسسه إيفي مالكا إلى جانب مالك كامدن ماركت تيدي ساجي، ثلاثة عقود من الخبرة في هذا المجال وأكثر من 20 موقعًا دوليًا إلى هذا المشروع. وقد سبق للمشغّل أن أطلق قطار الملاهي الوحيد المغلق في منطقة مدريد في ويستفيلد باركيسور بمدينة ليغانيس.
وفي معرض توضيحه لاستراتيجية التوسع في عام 2022، قال نير دياماند، الرئيس التنفيذي لبابيلون: «في إطار توسعنا الأوروبي، نريد أن نلتزم بالسوق الإسبانية نظرًا لإمكاناتها الهائلة للنمو ولثقافة الترفيه المحلية. يسعدنا كثيرًا أن نفتتح أول موقع رئيسي لنا في إسبانيا في ويستفيلد باركيسور، أكبر مركز تجاري في مدريد، ونشكر يونيبايل-رودامكو-ويستفيلد على اعتبارنا العرض الأكثر جاذبية لمفهوم مميز في مجال ترفيه العائلات.»