بينما يُنظر إلى دورتموند غالبًا على أنه نادٍ «يبيع ليموّل الشراء»، أشار المدير الإداري ريكن إلى التعاقد مع بيلينغهام بوصفه دليلًا على أن مجلس الإدارة سيكسر قواعده الخاصة من أجل لاعب استثنائي. وقال ريكن لصحيفة بيلد: «لقد أنفقنا في العامين الماضيين الكثير من المال على شراء اللاعبين. وإذا فكرنا ضمن هذه المستويات، فإن البيع يصبح ضروريًا». وأضاف: «هناك أمر أود التأكيد عليه: إذا وجدت لاعبًا استثنائيًا يناسب المواصفات تمامًا، فإن مثل هذه الصفقة نادرًا ما تكون قد رُفضت من قبل الإدارة، حتى وإن كانت أعلى قليلًا من الميزانية».

ولإيضاح وجهة نظره، عاد ريكن إلى الصفقة التي جلبت نجم إنجلترا إلى سيغنال إيدونا بارك قادمًا من برمنغهام سيتي. وقال: «لدينا مثال لدينا نحن أنفسنا: جود بيلينغهام. تعاقد معه دورتموند وهو في السادسة عشرة من عمره في خضم جائحة كورونا. من الدرجة الثانية. وبمبلغ ليس بالقليل [30 مليون يورو]. لكن كانت الفكرة موجودة، وكانت الحجج موجودة، وكانت القناعة موجودة أيضًا. لذلك أقدم دورتموند على ذلك حينها. والأمر نفسه ينطبق الآن. فبالنسبة للاعبين الكبار الذين يناسبوننا تمامًا، سنجد بالتأكيد حلولًا إبداعية أيضًا».