ترجمه
مدير بوروسيا دورتموند يستشهد بجود بيلينغهام لإثبات أن عمالقة ألمانيا مستعدون لإنفاق مبالغ كبيرة على صفقة «مثالية»
مخطط بيلينغهام لعمليات الانتقال المستقبلية
بينما يُنظر إلى دورتموند غالبًا على أنه نادٍ «يبيع ليموّل الشراء»، أشار المدير الإداري ريكن إلى التعاقد مع بيلينغهام بوصفه دليلًا على أن مجلس الإدارة سيكسر قواعده الخاصة من أجل لاعب استثنائي. وقال ريكن لصحيفة بيلد: «لقد أنفقنا في العامين الماضيين الكثير من المال على شراء اللاعبين. وإذا فكرنا ضمن هذه المستويات، فإن البيع يصبح ضروريًا». وأضاف: «هناك أمر أود التأكيد عليه: إذا وجدت لاعبًا استثنائيًا يناسب المواصفات تمامًا، فإن مثل هذه الصفقة نادرًا ما تكون قد رُفضت من قبل الإدارة، حتى وإن كانت أعلى قليلًا من الميزانية».
ولإيضاح وجهة نظره، عاد ريكن إلى الصفقة التي جلبت نجم إنجلترا إلى سيغنال إيدونا بارك قادمًا من برمنغهام سيتي. وقال: «لدينا مثال لدينا نحن أنفسنا: جود بيلينغهام. تعاقد معه دورتموند وهو في السادسة عشرة من عمره في خضم جائحة كورونا. من الدرجة الثانية. وبمبلغ ليس بالقليل [30 مليون يورو]. لكن كانت الفكرة موجودة، وكانت الحجج موجودة، وكانت القناعة موجودة أيضًا. لذلك أقدم دورتموند على ذلك حينها. والأمر نفسه ينطبق الآن. فبالنسبة للاعبين الكبار الذين يناسبوننا تمامًا، سنجد بالتأكيد حلولًا إبداعية أيضًا».
من نادي برمنغهام سيتي إلى بوروسيا دورتموند
في عام 2020، ضمن دورتموند التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر آنذاك 17 عاماً من برمنغهام مقابل رسوم مبدئية قدرها 25 مليون جنيه إسترليني، ما جعله أغلى لاعب مراهق في تاريخ كرة القدم في ذلك الوقت. وقد أنفق عملاق البوندسليغا بسخاء لضمه رغم أن بيلينغهام كان قد قضى موسماً واحداً فقط في كرة القدم على مستوى الكبار، خاض خلاله 41 مباراة في التشامبيونشيب مع برمنغهام. وكان الانتقال كبيراً إلى درجة أن برمنغهام سيتي قام بشكل مثير للجدل بحجب قميصه رقم 22، وهي لفتة تبيّن لاحقاً أنها كانت في محلها بعدما تطوّر بيلينغهام إلى لاعب وسط من الطراز العالمي خلال أعوامه الثلاثة في ألمانيا قبل انتقاله القياسي إلى ريال مدريد.
وقد تمتع لاعب الوسط وعائلته بروابط قوية للغاية مع دورتموند لدرجة أن شقيقه الأصغر، جوب، اختار التوقيع للنادي الألماني الصيف الماضي قادماً من سندرلاند. غير أن موسم الظهور الأول للاعب البالغ من العمر 20 عاماً لم يسر بالسلاسة نفسها، إذ بدأ أساسياً في 14 مباراة فقط من أصل 26 مباراة في البوندسليغا شارك فيها حتى الآن.
إعادة هيكلة الفريق والبحث عن الإبداع
مع رحيل سيباستيان كيل ووصول أولي بوك كمدير رياضي جديد، يتطلع دورتموند إلى تغيير نهجه. ويريد ريكّن أن يرى مزيداً من «السرعة والشجاعة والعدوانية» في السوق، مع رحيل أمثال يوليان براندت ونيكلاس زوله في الصيف.
«سيتعيّن استيعاب إبداع يوليان براندت وقدرته على حصد النقاط؛ كنا على دراية بذلك عند اتخاذ قرارنا. وبالطبع، نحن نبحث عن لاعب هجومي يجلب الجودة، ويمكنه مساعدتنا فوراً ولا يتطلب رسماً انتقالياً خيالياً. وفي الدفاع، نيكلاس زوله سيغادرنا، وإيمري تشان سيغيب لفترة أطول. ومن هذه الناحية، لدينا أيضاً أفكار بشأن ذلك».
كما قدّم ريكّن إشادة كبيرة بالمدرب الرئيسي نيكو كوفاتش، مؤكداً أنه سيقود الفريق في الموسم المقبل. «نعم. بالتأكيد. من دونه لما كنا في المركز الثاني، لأنه أولاً ثبّت الفريق وثانياً قادنا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. نيكو يتناسب بشكل رائع مع نادينا. وتتشكّل حالياً مجموعة مع نيكو، ومع أولي، ومع كارستن [كرامر]، ومع ماتياس سامر، ومع الكشافين والأكاديمية، يسودها ثقة متبادلة كاملة. يمكنك أن تشعر بطاقة جديدة، وروح تفاؤل، وثقة».
مأزق عقد نيكو شلوتربيك
ليس التجنيد وحده ما يتعيّن على دورتموند القلق بشأنه. فمستقبل قلب الدفاع الرئيسي نيكو شلوتربيك لا يزال محور حديث كبير. ومع أن الدولي الألماني لم يلتزم بعد بمستقبله طويل الأمد مع النادي، بل وصل به الأمر إلى دحض تقارير علنية تفيد بحدوث اختراق في المفاوضات، تطرّق ريكن إلى المفاوضات الجارية وإمكانية الرحيل في الصيف.
وقال ريكن: "لقد أجريت الآن عدة محادثات مع نيكو. وأجد من المفهوم تمامًا أن نيكو يحتاج إلى وقت لنفسه للتفكير في بعض الأمور. وهذا ليس أمرًا غير معتاد بالنظر إلى وضع العقد ولاعب من طينته". كما استبعد فكرة تحديد مهلة نهائية علنية للمدافع، كما اقترح بعض المحللين.