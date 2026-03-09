getty
مدير بايرن ميونيخ يؤكد توقف مفاوضات العقد مع الظهير رغم أمل عملاق الدوري الألماني في إبرام صفقة جديدة
المفاوضات تصل إلى طريق مسدود
في حديثه بمطار ميونيخ قبل سفر النادي لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، كان إيبرل صريحًا بشأن الوضع الحالي للاعب البالغ من العمر 28 عامًا، الذي لم يتبق له سوى عام واحد على انتهاء عقده مع العملاق الألماني. وقال المدير الرياضي: "نود تمديد عقد كوني. كانت هناك محادثات، لكنها متوقفة في الوقت الحالي". وسارع إلى التقليل من أهمية أي تلميحات عن وجود خلافات بين النادي واللاعب، مضيفًا أن الوضع "ليس سيئًا، فليس هناك أي ضغينة أو حقد".
فجوة مالية كبيرة
يبدو أن جوهر المشكلة يكمن في الاختلاف الكبير في توقعات الرواتب بين معسكر اللاعب ومجلس إدارة النادي. تشير التقارير إلى أن لايمر، الذي يتقاضى حالياً ما بين 8 و9 ملايين يورو سنوياً، يسعى إلى زيادة كبيرة في راتبه. مع اقتراب لاعب الوسط من عيد ميلاده التاسع والعشرين في مايو، يقال إن ممثليه يتطلعون إلى صفقة بقيمة حوالي 15 مليون يورو سنوياً بما في ذلك المكافآت، معتبرين ذلك فرصته الأخيرة للحصول على عقد مهم في مسيرته المهنية.
لكن بايرن متردد في تلبية هذه المطالب، حيث يسعى إلى الحفاظ على هيكل أجور مستدام. ولوضع الأرقام في سياقها الصحيح، يُعتقد أن اللاعبين البارزين لويس دياز ومايكل أوليس يكسبان حوالي 14 مليون يورو و13 مليون يورو على التوالي. ويُقال إن الإدارة في أليانز أرينا حذرة من تضخيم فاتورة الأجور بما يتجاوز الحدود المحددة للظهير الموثوق.
إيبرل يظل هادئًا رغم الوضع المتأزم
على الرغم من عدم إحراز تقدم في الوقت الحالي، لا يزال إيبرل متفائلاً بإمكانية التوصل إلى حل في نهاية المطاف. وأقر بأن كلا الطرفين لهما وجهات نظرهما الخاصة حول ما يشكل صفقة عادلة في السوق الحالية. "لديك أفكار، والآخرون لديهم أفكار، ويجب أن تتوافق هذه الأفكار بطريقة ما. في الوقت الحالي، لا تتوافق هذه الأفكار، ولكن هذا ليس أمراً سيئاً"، أوضح المدير الرياضي عند مناقشة الوضع الحالي.
إيبرل ليس غريباً على المفاوضات الصعبة، حيث تولى مؤخراً عملية تمديد صعبة مع المدافع الفرنسي دايوت أوبامكانو. تشير تعليقاته العلنية إلى نهج متزن تجاه موقف لايمر، حيث يعطي الأولوية لمساهمات اللاعب الحالية على أرض الملعب على حساب الانشغالات خارج الملعب.
التركيز يبقى على الملعب
تعدد مواهب لايمر ومعدل أدائه جعلته لاعباً مفضلاً لدى فينسنت كومباني، ويتمثل التركيز الأساسي للنادي في الوقت الحالي في ضمان استمرار لياقته البدنية حتى نهاية الموسم. واختتم إيبرل قائلاً: "نحن سعداء للغاية بوجوده معنا، وبعودته إلى صحة جيدة، وبتوافره الآن للمشاركة في المباريات".
مع استعداد بايرن لمباريات حاسمة في كل من الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، من المرجح أن تظل قضية العقد في الخلفية. في حين أن حالة "التعليق" تؤكد أنه لا يتوقع حدوث أي تقدم فوري، يبدو أن النادي ولايمر راضيان عن ترك كرة القدم تتحدث عن نفسها في الوقت الحالي. ويبقى السؤال الكبير في ميونيخ هو ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من سد الفجوة التي تبلغ مليون يورو في وقت لاحق من هذا العام.
