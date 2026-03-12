مديرو MLS في موقف حرج: هل وقت جريج فاني على وشك الانتهاء؟ وهل يجب أن يقلق برادلي كارنيل بشأن منصبه في فيلادلفيا؟

كان قرار أورلاندو سيتي بطرد أوسكار باريجا قاسياً للغاية. صحيح أن أورلاندو عانى من بداية سيئة للغاية، لكن ثلاث مباريات ليست فترة كافية لأي مدرب، ناهيك عن حقيقة أنه كان هناك منذ عام 2019. كانت هذه بداية جديدة، موسم جديد، وفقد فريق The Lions أفضل لاعبيه، أليكس فريمان، قبل شهرين. ما الذي كان من المفترض أن يفعله هذا الرجل بالضبط؟

إنها لعبة قاسية، خاصة في عالم تدريب كرة القدم الاحترافي القاسي، ومن الواضح أن رصيد باريجا في البنك قد نفد. هناك بعض التداعيات الواضحة هنا. أورلاندو الآن بحاجة إلى مدرب رئيسي جديد. وقد يسهل قرار أورلاندو على الأندية الأخرى تبرير إقالة مدربيها في بداية الموسم. لكن من يشعر بالضغط بالفعل؟ هناك بعض المقاعد التي، باعتراف الجميع، بدأت تسخن. كان هناك سبب مقنع جدًا لإقالة جريج فاني هذا الشتاء، وهو لم يساعد في تحسين فرصه حتى الآن. وفي الوقت نفسه، هناك أسئلة يجب طرحها في سانت لويس وفيلادلفيا. لا ينبغي أن يحدث أي من هذه الأشياء. ومع ذلك، فهذا عالم قاسٍ.

مع التنويه بأن GOAL دائمًا ما تكون مؤيدة للمدربين - خاصة في هذا الوقت المبكر من الموسم - إليكم نظرة على وضع بعض الشخصيات الرئيسية بعد بداية سيئة للموسم...