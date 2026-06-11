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علي سمير

رغم الاتفاق مع جلاسنر .. ميلان يتفاوض مع أموريم وبوتشيتينو وشكوك حول قدوم "البروفيسور"

ميلان
روبن أموريم
انتقالات
مانشستر يونايتد
أوليفر جلاسنر
رالف رانجنيك
ماوريسيو بوتشيتينو

تستمر عملية البحث عن مدرب للروسونيري على الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب النمساوي السابق لكريستال بالاس

توصل ميلان إلى اتفاق مبدئي مع أوليفر جلاسنر على عقد مدته سنتان بقيمة 3.5 مليون يورو صافية في الموسم بالإضافة إلى المكافآت، مع خيار التمديد لسنة أخرى.

المدرب النمساوي السابق لكريستال بالاس هو المرشح الرئيسي لخلافة ماسيميليانو أليجري الذي تمت إقالته وأصبح قريبًا من خلافة أنطونيو كونتي في نابولي، لكن النادي الروسونيري يواصل البحث عن مدرب جديد.


  • المحادثات مستمرة

    كتبت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» أن المالك جيري كاردينال وفريقه يعقدون منذ أكثر من أسبوعين سلسلة متكررة من المقابلات والمكالمات المرئية؛ وكان آخرها مع روبن أموريم، المدرب البرتغالي السابق لسبورتينج لشبونة، الذي عاد لتوه من تجربة غير موفقة مع مانشستر يونايتد.

    هل هو مرشح؟ مثل العديد من المرشحين الآخرين - المدرب الأرجنتيني للمنتخب الأمريكي، ماوريسيو بوتشيتينو، الذي تم الاتصال به مرتين من قبل فريق ريدبيرد - لكنه ليس في مقدمة المرشحين.

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    شكوك حول رانجنيك

    تتمثل سياسة ميلان في تعيين مدير الشؤون الفنية أولاً، ثم المدرب بعد ذلك.

    وفي هذا الصدد، يعتبر المدرب الألماني لمنتخب النمسا، رالف رانجنيك، المرشح الأقوى لهذا المنصب منذ فترة، ولكن بعد الاجتماع الذي عقده مع كاردينالي وكالفيللي وزلاتان إبراهيموفيتش قبل تسعة أيام في فيينا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

    بل إن الطرفين لا يزالان في مأزق في الوقت الحالي. لدى ميلان بعض الشكوك بشأن التوقيت وأسلوب "البروفيسور"، كما يطلقون عليه في وطنه، الذي يفتقر إلى المرونة.

    بدوره، يخشى رانجنيك - الذي اعتاد أن يتولى زمام الأمور في جميع الجوانب الرياضية للنادي تقريبًا - من التدخل في عمله ومن الوعود التي لا تُنفذ. وبالتالي، فإن هذا التعاقد ليس مضمونًا كما بدا قبل بضعة أيام، على الرغم من أنه لا يزال المرشح الأقوى بين الأسماء التي ظهرت.

    ومن الجدير بالذكر أن رانجنيك لديه بالفعل عرض من الاتحاد النمساوي للبقاء على مقعد تدريب المنتخب الوطني.