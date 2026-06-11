رغم الاتفاق مع جلاسنر .. ميلان يتفاوض مع أموريم وبوتشيتينو وشكوك حول قدوم "البروفيسور"

تتمثل سياسة ميلان في تعيين مدير الشؤون الفنية أولاً، ثم المدرب بعد ذلك.

وفي هذا الصدد، يعتبر المدرب الألماني لمنتخب النمسا، رالف رانجنيك، المرشح الأقوى لهذا المنصب منذ فترة، ولكن بعد الاجتماع الذي عقده مع كاردينالي وكالفيللي وزلاتان إبراهيموفيتش قبل تسعة أيام في فيينا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

بل إن الطرفين لا يزالان في مأزق في الوقت الحالي. لدى ميلان بعض الشكوك بشأن التوقيت وأسلوب "البروفيسور"، كما يطلقون عليه في وطنه، الذي يفتقر إلى المرونة.

بدوره، يخشى رانجنيك - الذي اعتاد أن يتولى زمام الأمور في جميع الجوانب الرياضية للنادي تقريبًا - من التدخل في عمله ومن الوعود التي لا تُنفذ. وبالتالي، فإن هذا التعاقد ليس مضمونًا كما بدا قبل بضعة أيام، على الرغم من أنه لا يزال المرشح الأقوى بين الأسماء التي ظهرت.

ومن الجدير بالذكر أن رانجنيك لديه بالفعل عرض من الاتحاد النمساوي للبقاء على مقعد تدريب المنتخب الوطني.