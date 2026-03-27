مدرب منتخب سلوفينيا يوجه تحذيرًا إلى مانشستر يونايتد بشأن بنجامين سيسكو بعد استبعاد المهاجم من تشكيلة المنتخب

كان سيزار حازماً في موقفه، مشيراً إلى أن أولويات الأهمية غالباً ما تختلف بين النادي والمنتخب الوطني. وشدد على أن المنتخب الوطني يجب أن يقدّر مكانته وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وقال سيزار: "عادةً ما يكون المنتخب الوطني أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، بينما يقل ذلك قليلاً بالنسبة لهم (مانشستر يونايتد)، لكن من الأفضل لبنجامين ألا يتدرب خلال هذه الأيام الأربعة عشر". "وقد توصل قسمنا الطبي على الفور إلى أنه لن يكون من الجيد له أن يلعب".

وعزز المدير سلطته أكثر بقوله: "علينا أن نقدر أنفسنا. نحن بلد صغير، لكن هذا منتخب وطني. بالنسبة لي، وأنا المسؤول، لن يكون هناك أي انحراف عن هذا. سواء كان مانشستر يونايتد أو سيلي، أنتم تعرفون ما هي قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الخاصة بالمنتخبات الوطنية. لن يكون هناك أي انحراف".