مدرب منتخب سلوفينيا يوجه تحذيرًا إلى مانشستر يونايتد بشأن بنجامين سيسكو بعد استبعاد المهاجم من تشكيلة المنتخب
سيزار يضع حدًا واضحًا
حذر مدرب منتخب سلوفينيا نادي مانشستر يونايتد من أنه لا يمكن للنادي أن يفرض شروطه فيما يتعلق بمشاركة سيسكو مع المنتخب الوطني، على الرغم من السماح للمهاجم بالتغيب عن المباريات الودية المقبلة ضد المجر والجبل الأسود من أجل التعافي من الإصابة. وفي حين يزعم مانشستر يونايتد أنه "يدير حالة" اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا "بعناية"، يظل سيزار مصراً على أن الطاقم الطبي التابع له هو الذي سيقرر بشكل أساسي مدى لياقة اللاعب في المستقبل، رافضاً منح النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أي معاملة خاصة.
- AFP
أولوية المنتخب الوطني وقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
كان سيزار حازماً في موقفه، مشيراً إلى أن أولويات الأهمية غالباً ما تختلف بين النادي والمنتخب الوطني. وشدد على أن المنتخب الوطني يجب أن يقدّر مكانته وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وقال سيزار: "عادةً ما يكون المنتخب الوطني أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، بينما يقل ذلك قليلاً بالنسبة لهم (مانشستر يونايتد)، لكن من الأفضل لبنجامين ألا يتدرب خلال هذه الأيام الأربعة عشر". "وقد توصل قسمنا الطبي على الفور إلى أنه لن يكون من الجيد له أن يلعب".
وعزز المدير سلطته أكثر بقوله: "علينا أن نقدر أنفسنا. نحن بلد صغير، لكن هذا منتخب وطني. بالنسبة لي، وأنا المسؤول، لن يكون هناك أي انحراف عن هذا. سواء كان مانشستر يونايتد أو سيلي، أنتم تعرفون ما هي قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الخاصة بالمنتخبات الوطنية. لن يكون هناك أي انحراف".
الضغوط التي أعقبت الخروج من كأس العالم
التوتر بين الطرفين ليس بالأمر الجديد تمامًا. فقد حدثت مواجهة ملحوظة في نوفمبر بعد انسحاب سيسكو من التشكيلة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراة ضد توتنهام. في ذلك الوقت، أعرب المدرب السابق ماتياز كيك عن إحباطه من قلة التواصل من جانب «الشياطين الحمر». وتبين أن تلك الفترة كانت مكلفة للمنتخب السلوفيني، حيث أنهت هزيمته اللاحقة أمام كوسوفو أحلامه في التأهل إلى كأس العالم.
وعقب تلك الخيبة، لم يتم تجديد عقد كيك، مما أدى إلى تعيين سيزار في يناير. ويبدو أن المدرب الجديد مصمم على ضمان أن تبدأ علاقته مع مانشستر يونايتد وفق شروطه الخاصة. وفي حين أن مانشستر يونايتد سيكون سعيداً بعودة سيسكو إلى وطنه للراحة هذا الأسبوع، فقد شكلت هذه العطلة أول لقاء وجهاً لوجه بين اللاعب ومدربه الدولي الجديد للتنسيق بشأن الخطط المستقبلية.
في انتظار مباراة ليدز
سيتابع مانشستر يونايتد عن كثب حالة سيسكو البدنية في معسكر التدريب السلوفيني بليوبليانا، حيث يخضع حالياً لتمارين خفيفة لضمان جاهزيته للمباراة المقررة يوم 13 أبريل ضد ليدز.