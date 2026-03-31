ترجمه
مدرب منتخب تركيا تحت 21 عامًا يُنقل على عجل إلى المستشفى إثر سقوط مروع خلال مباراة دولية
مشاهد مأساوية في أوسييك
وفقًا لصحيفة «ذا صن»، وقعت هذه الحالة الطبية الطارئة بعد مرور 35 دقيقة فقط على انطلاق المباراة في ملعب «أوبوس أرينا». وتشير التقارير إلى أن كوركماز بدا مستاءً من أحد قرارات الحكم، وكان في طريقه عائدًا إلى مقاعد البدلاء عندما وقع الحادث المروع. ويُذكر أنه انزلق واصطدمت رأسه بالأرض بقوة شديدة. وأدى هذا الاصطدام إلى فقدانه الوعي لفترة وجيزة. هرع الطاقم الطبي من كلا الفريقين على الفور لمساعدته، حيث أصبحت خطورة الموقف واضحة للعيان بالنسبة لأولئك الموجودين على مقاعد البدلاء واللاعبين على أرض الملعب.
التدخل الطبي الطارئ
استدعى هذا الحادث المروع دخول سيارة إسعاف إلى أرض الملعب لتمكين المسعفين من تقديم العلاج العاجل. وأمر مسؤولو التحكيم لاعبي الفريقين بالعودة إلى غرف تغيير الملابس الخاصة بهم، مما أدى في النهاية إلى إضافة 12 دقيقة إلى الوقت الأصلي للمباراة. وأصدر الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) بياناً رسمياً يوضح تفاصيل الأحداث، جاء فيه: "فقد مدرب منتخبنا الوطني تحت 21 عاماً، إيجمن كوركماز، وعيه بعد أن انزلق واصطدم رأسه بالأرض في الدقيقة 35 من مباراة اليوم ضمن تصفيات المجموعة المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 21 عاماً التي أقيمت ضد كرواتيا في ملعب أوبوس أرينا في أوسييك. وتلقى كوركماز، الذي أصيب بتورم في الرأس جراء السقوط، العلاج الأولي من فريقنا الطبي على هامش الملعب. وكان واعياً وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف لإجراء مزيد من الفحوصات. نتمنى له الشفاء العاجل ونرسل له أطيب تمنياتنا".
تم تعليق المباراة بعد انهيار أحد اللاعبين
ونظراً لخطورة الموقف ووجود سيارة الإسعاف على العشب، تم تعليق المباراة مؤقتاً. ورغم أن كاميرات التلفزيون لم تلتقط اللحظة التي وقع فيها اللاعب بالضبط، إلا أن رد فعل اللاعبين المليء بالقلق أبرز خطورة الإصابة. وبعد التقييم الأولي من قبل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، تم وضع المدافع السابق بأمان على نقالة. ثم تم نقله إلى مستشفى محلي لإجراء مزيد من الفحوصات وتلقي رعاية شاملة، بينما استمرت مراقبة حالته طوال المساء.
عالم كرة القدم يتضامن مع المدرب
مع انتشار أنباء الحادث، سارعت أكبر الأندية التركية إلى تقديم دعمها. وأصدر نادي بشيكتاش رسالة تضامن، متمنياً له الشفاء العاجل. كما أصدر كل من ناديي فنربخشة وغالطة سراي بيانات أعربا فيها عن أملهما في عودته سريعاً إلى صحة جيدة.