Goal.com
مباشر
FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP
معتز الجمال

ترجمه

مدرب مرسيليا حبيب بيي يفسر استبدال ماسون غرينوود في وقت مبكر بشكل مفاجئ بعد هدف الفوز "الرائع" الذي سجله المهاجم النجم في مباراة الدوري الفرنسي ضد تولوز

حقق مرسيليا فوزًا مهمًا بنتيجة 1-0 على تولوز ليستعيد المركز الثالث في الدوري الفرنسي، لكن النقطة الأساسية التي شغلت الرأي العام كانت القرار التكتيكي الذي اتخذه حبيب بيي باستبدال ماسون غرينوود، صاحب هدف الفوز، في الدقيقة 66. على الرغم من تسجيله هدفًا مبكرًا، تم استبدال المهاجم بعد حصوله على بطاقة صفراء، حيث أعطى المدرب الأولوية للانضباط من أجل الحفاظ على التقدم الضئيل.

  • تغيير تكتيكي بعد الهدف الافتتاحي

    جاءت اللحظة الحاسمة في المباراة في وقت مبكر من الشوط الأول عندما أظهر جرينوود براعته التهديفية. استغل المهاجم الإنجليزي تمريرة دقيقة من إيغور بايكساو وسدد كرة رائعة في الزاوية العليا. أبرز هذا التسجيل الغريزي قدراته العالمية وأثبت أنه يستحق مكانه في التشكيلة الأساسية، مما منح مرسيليا ميزة حاسمة.

    ومع ذلك، ارتفعت حرارة المباراة تدريجياً، مما أدى إلى تغيير المشهد التكتيكي. دخل غرينوود في اشتباك حاد مع آرون دونوم لاعب تولوز، مما أدى إلى حصول لاعب مانشستر يونايتد السابق على بطاقة صفراء. تصرف بيي بسرعة، خوفاً من أن يؤدي مزاج لاعبه إلى عقوبة أشد.

    • إعلان
  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    إدارة مخاطر البطاقة الحمراء

    وفي معرض حديثه عن القرار المفاجئ باستبدال غرينوود بأمين غويري بعد مرور نصف ساعة من المباراة، اعترف بيي للصحفيين بأن البطاقة الصفراء غيرت خطته بشكل جذري. لم يكن مستعدًا على الإطلاق لرؤية فريقه ينخفض إلى عشرة لاعبين أثناء الدفاع عن تقدمه الضئيل خارج أرضه، فاختار إعطاء الأولوية للاستقرار الدفاعي على حساب التألق الفردي.

    وأوضح بيي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "حدثت مشاجرة حصل فيها على بطاقة صفراء، وبما أن ماسون لاعب يعتمد على غريزته، لم أرغب في أن نجد أنفسنا بعشرة لاعبين في تلك المباراة". وشدد على أن التبديل كان استباقياً، مضيفاً: "إنها إجراء احترازي اتخذته في تلك اللحظة". وقد ضمن هذا النهج الحذر حفاظ مرسيليا على التكافؤ العددي تحت الضغط.

  • استراتيجية التمركز في خط الهجوم

    قبل أن يجبره الحادث التأديبي على اتخاذ هذا القرار، كان بيي لديه رؤية محددة لدور غرينوود في مواجهة دفاع الخصم.

    وقال: "وضعت ماسون في مركز الهجوم، لكنني أردته أن يثبت المدافع الأيسر وميثالي، ليمنح مساحة لكوينتين تيمبر وتيموثي وياه". واعترف بالاتجاهات الطبيعية للاعب، وأضاف: "كنت أعلم أن ماسون ليس لاعبًا يظل في المحور". وقد آتت هذه المرونة ثمارها في البداية، لكن البطاقة الصفراء تطلبت تكيّفًا فوريًا.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    الانتقام من الهزيمة في الكأس والتناوب

    كما شكلت عملية التبديل في الدقيقة 66 فرصة ثمينة لإعادة دمج غويري في صفوف الفريق الأول بشكل سلس. بعد عودته من الإصابة، كان اللاعب الدولي الجزائري بحاجة إلى استعادة لياقته البدنية. وكشف بيي: "كنا نخطط لمنح أمين 30 دقيقة للسماح له بالعودة. لقد خضع لتدريبات مكثفة لمدة يومين، وهذا أمر جيد للغاية".

    واختتم المدرب تقييمه قائلاً: "لقد تعاملنا مع تلك اللحظة بشكل جيد. سجل ماسون هدفاً رائعاً لنا وأعتقد أن هذه انتصار للفريق بأكمله". نجحت التغييرات التكتيكية بشكل مثالي، حيث استعاد مرسيليا المركز الثالث في جدول الترتيب. والأهم من ذلك، أن هذا الفوز الصعب كان بمثابة انتقام من خيبة أمل كأس فرنسا، بعد خسارة مباراة ركلات الترجيح المثيرة أمام تولوز يوم الأربعاء الماضي.

الدوري الفرنسي
مارسيليا crest
مارسيليا
مارسيليا
أوكسير crest
أوكسير
أوكسييه
الدوري الفرنسي
ميتز crest
ميتز
ميتز
تولوز crest
تولوز
تولوز
0