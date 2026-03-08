مدرب مرسيليا حبيب بيي يفسر استبدال ماسون غرينوود في وقت مبكر بشكل مفاجئ بعد هدف الفوز "الرائع" الذي سجله المهاجم النجم في مباراة الدوري الفرنسي ضد تولوز

جاءت اللحظة الحاسمة في المباراة في وقت مبكر من الشوط الأول عندما أظهر جرينوود براعته التهديفية. استغل المهاجم الإنجليزي تمريرة دقيقة من إيغور بايكساو وسدد كرة رائعة في الزاوية العليا. أبرز هذا التسجيل الغريزي قدراته العالمية وأثبت أنه يستحق مكانه في التشكيلة الأساسية، مما منح مرسيليا ميزة حاسمة.

ومع ذلك، ارتفعت حرارة المباراة تدريجياً، مما أدى إلى تغيير المشهد التكتيكي. دخل غرينوود في اشتباك حاد مع آرون دونوم لاعب تولوز، مما أدى إلى حصول لاعب مانشستر يونايتد السابق على بطاقة صفراء. تصرف بيي بسرعة، خوفاً من أن يؤدي مزاج لاعبه إلى عقوبة أشد.