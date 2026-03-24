Getty Images Sport
"مدرب مختلف تمامًا الآن" - فرانك لامبارد سيقوم "بعمل رائع" في تشيلسي إذا تم استدعاؤه لولاية تدريبية ثالثة، حسبما يزعم منافسه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز
تتصاعد الضغوط على روزينيور
عاد ملعب ستامفورد بريدج ليكون مرة أخرى محور التكهنات حول مستقبل المدربين، وذلك عقب الهزيمة القاسية بنتيجة 3-0 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تركت تشيلسي في المركز السادس، متأخراً بست نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، مع بقاء سبع مباريات فقط على نهاية الموسم. ويواجه روزينيور انتقادات شديدة في ظل تعليق آمال النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بخيط رفيع، في حين ترتفع أسهم لامبارد بشكل ملحوظ خلال فترة عمله الحالية مع كوفنتري. المدرب البالغ من العمر 47 عاماً على وشك قيادة فريق "السكاي بلوز" للفوز بلقب دوري الدرجة الثانية والترقية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر الفريق الترتيب بفارق تسع نقاط.
بوت يوصي بلامبارد
يعتقد لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق بوت أن إدارة تشيلسي يجب أن تفكر في عودة مثيرة للمدرب لامبارد في حال إقالة روزينور. وفي حديثه خلال بودكاست «The Good, The Bad and The Football»، أوضح بوت أن الفترة الأولى التي قضاها لامبارد في ستامفورد بريدج أعيقتها ظروف خارجة عن إرادته. ويشير إلى أن الخبرة التي اكتسبها في كوفنتري، إلى جانب علاقته الوثيقة مع جماهير «البلوز»، تجعله مرشحاً أكثر استعداداً لهذا المنصب الآن.
وقال بوت: "هل تعتقدون أنه إذا نجح فرانك لامبارد في الصعود مع كوفنتري، فهل يمكن أن يعودوا إلى فرانك؟ أعتقد أنه تولى المنصب مبكرًا جدًا في المرة الأولى. كان عليه التعامل مع حظر الانتقالات، لذا اضطر إلى استخدام الكثير من اللاعبين الشباب. لن يكون من الغباء بالنسبة لي إعادة فرانك لامبارد لتولي مسؤولية تشيلسي. لقد قام بعمل رائع في كوفنتري. لديه الآن خبرة أكبر قليلاً، وربما ارتكب بعض الأخطاء. سيكون مدرباً مختلفاً تماماً الآن. سيجد أنه من الأسهل العمل مع لاعبين أفضل، وسيكون من الأسهل عليه توصيل رسائله إلى لاعبين أكثر مهارة. أعتقد أنه سيقوم بعمل رائع، أعتقد ذلك حقاً".
تاريخ حافل بالتقلبات
بدأت فترة تولي لامبارد منصب مدرب تشيلسي في 4 يوليو 2019، ولكن على الرغم من توقيعه عقدًا مدته ثلاث سنوات، فقد تم إقالته في 25 يناير 2021 بعد فترة اتسمت بفرض حظر صارم على الانتقالات. عاد كمدرب مؤقت بعد إقالة جراهام بوتر في أبريل 2023، لكن هذه الفترة الثانية شهدت تراجع النادي إلى أدنى رصيد نقاط له على الإطلاق، وإنهاء الموسم في النصف السفلي من الترتيب لأول مرة منذ عام 1996. مع نسبة فوز بلغت 9% فقط من 11 مباراة خلال تلك الفترة الكارثية، تضررت سمعته التدريبية في ستامفورد بريدج بشدة حتى عودته التكتيكية الأخيرة في كوفنتري.
مواجهة حاسمة
تتوقف آمال تشيلسي في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى على قدرة روزينيور على تجاوز سلسلة مباريات صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرايتون في أبريل، قبل مواجهة نوتنغهام فورست وليفربول وتوتنهام وسندرلاند في مايو. وبينما يظل لامبارد مركزاً على حسم لقب دوري الدرجة الثانية مع كوفنتري، فإن المطالبات بعودة أيقونة النادي ستزداد حدة إذا فشل «البلوز» في تقليص الفارق مع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا خلال هذه المرحلة النهائية الشاقة.