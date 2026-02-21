Getty Images
مدرب ليفربول آرني سلوت يرد على سخرية أسطورة مانشستر يونايتد واين روني من "هالته"
رووني يوجه انتقادًا لاذعًا إلى سلوت في موسمه الثاني الصعب
كان ليفربول مثيراً للإعجاب خلال موسم 2024-25، حيث أنهى الموسم بفارق 10 نقاط عن أرسنال ليحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية. لكن بعد بداية قوية للموسم الحالي، تراجعت نتائج الريدز بشكل كبير، مما تركهم دون أمل في الدفاع عن لقبهم، وبدلاً من ذلك، أصبحوا يقاتلون من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وسط منافسة من مانشستر يونايتد وتشيلسي، اللذين يتقدمان على ليفربول في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
أحد المحللين الذين لم يترددوا في التعبير عن مخاوفهم هو روني، الذي علق على حاجة سلوت إلى إنهاء الموسم بقوة لتجنب استبداله في أنفيلد، على الرغم من موسمه الأول الممتاز.
وفي حديثه مؤخرًا في برنامج The Overlap، قال: "من الغريب أن تتحدث عن أن سلوت يخضع لاختبار للحفاظ على وظيفته، في حين أنه فاز مؤخرًا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
لقد قابلته عدة مرات، لكنني لا أعتقد أنه يتمتع بتلك الهالة بالنسبة لليفربول - وربما ذلك لأن ليفربول خرج للتو من عهد يورغن كلوب كمدرب - من الصعب على أي شخص أن يفعل ذلك، لكنني لا أعتقد أن تلك الهالة موجودة فيه".
مدرب ليفربول يدافع عن موقفه
ورداً على تعليقات روني، قال سلوت: "نحن جميعاً مختلفون. الشيء الوحيد الذي يجمع بيني وبين يورغن هو أننا فزنا بالدوري – وهذا ليس سيئاً، أليس كذلك؟ أعتقد أنه كلما فاز المدرب أكثر، زادت هالته. لا أعرف إن كنت تتفق مع وين روني، ولكن إذا كان هذا هو الرأي العام، أعتقد أن الناس سيقولون لك إنني كنت أكثر تأثيراً في الموسم الماضي مقارنة بالموسم الحالي.
"لكن ربما يكون هو الوحيد الذي لديه هذا الرأي؛ لا أعرف، أخبرني أنت. هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذا، لكن أعتقد أنه من العدل القول إن يورغن يتمتع بالتأكيد بهالة. يمكنني التحدث عنه، وليس عن نفسي، لكنه بالتأكيد كان يتمتع بها. لكن المدرب الفائز يتمتع بهالة أيضًا".
ليفربول في صراع على مكان في دوري أبطال أوروبا
ليفربول في وضع جيد في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي. سيواجهون أحد الفرق التالية: أتلتيكو مدريد، كلوب بروج، غلطة سراي ويوفنتوس في دور الـ16 من مسابقة الأندية الأوروبية النخبة، بينما سيزورون ولفرهامبتون في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي. ومع ذلك، يمكن القول إن أكبر مهمة تواجههم في بقية الموسم هي ضمان تأهلهم مرة أخرى إلى دوري أبطال أوروبا.
ويواجه الفريق منافسة قوية في سعيه لتحقيق ذلك. فقد اقتحم مانشستر يونايتد المراكز الأربعة الأولى بفضل أدائه الرائع بعد تعيين مايكل كاريك مدربًا مؤقتًا، بينما يبدو تشيلسي قويًا أيضًا منذ أن حل ليام روزينيور محل إنزو ماريسكا. كما يتأخر برينتفورد بفارق نقطتين فقط عن ليفربول.
الريدز يستعدون لمواجهة نوتنغهام فورست
بينما لا يزال أمام ليفربول الكثير ليقاتل من أجله هذا الموسم، فإن أول مهمة له هي رحلة إلى نوتنغهام فورست يوم الأحد. يستعد فورست لمواجهة مدربه الرابع في الموسم الحالي بعد رحيل نونو إسبيريتو سانتو وأنجي بوستيكوغلو وشون دايش، لكن المدرب الجديد فيتور بيريرا حقق بداية رائعة يوم الخميس عندما قاد فريقه إلى فوز مقنع 3-0 على أرض فنربخشة في مباراة الذهاب من الدور الفاصل في الدوري الأوروبي.
ليفربول نفسه كان في حالة جيدة مؤخرًا، حيث فاز بأربع من آخر خمس مباريات في جميع المسابقات. الشائبة الوحيدة في هذا السجل كانت الهزيمة 2-1 على أرضه أمام مانشستر سيتي، عندما سقط أمام هدفين متأخرين من برناردو سيلفا وإرلينج هالاند قبل طرد دومينيك زوبوسلاي في نهاية المباراة الفوضوية.
