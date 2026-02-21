مدرب ليفربول آرني سلوت يرد على سخرية أسطورة مانشستر يونايتد واين روني من "هالته"

كان ليفربول مثيراً للإعجاب خلال موسم 2024-25، حيث أنهى الموسم بفارق 10 نقاط عن أرسنال ليحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية. لكن بعد بداية قوية للموسم الحالي، تراجعت نتائج الريدز بشكل كبير، مما تركهم دون أمل في الدفاع عن لقبهم، وبدلاً من ذلك، أصبحوا يقاتلون من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وسط منافسة من مانشستر يونايتد وتشيلسي، اللذين يتقدمان على ليفربول في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

أحد المحللين الذين لم يترددوا في التعبير عن مخاوفهم هو روني، الذي علق على حاجة سلوت إلى إنهاء الموسم بقوة لتجنب استبداله في أنفيلد، على الرغم من موسمه الأول الممتاز.

وفي حديثه مؤخرًا في برنامج The Overlap، قال: "من الغريب أن تتحدث عن أن سلوت يخضع لاختبار للحفاظ على وظيفته، في حين أنه فاز مؤخرًا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقد قابلته عدة مرات، لكنني لا أعتقد أنه يتمتع بتلك الهالة بالنسبة لليفربول - وربما ذلك لأن ليفربول خرج للتو من عهد يورغن كلوب كمدرب - من الصعب على أي شخص أن يفعل ذلك، لكنني لا أعتقد أن تلك الهالة موجودة فيه".