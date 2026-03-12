مدرب تشيلسي السابق جراهام بوتر يوقع عقدًا جديدًا مع السويد رغم عدم فوزه بأي مباراة وظل أمل التأهل لكأس العالم معلقًا في الميزان

منح الاتحاد السويدي لكرة القدم بوتر تمديدًا مفاجئًا لعقده لمدة أربع سنوات، مما يربطه بالمنتخب الوطني حتى عام 2030. أثار هذا القرار الدهشة في عالم كرة القدم، حيث لم يحقق الإنجليزي أي فوز منذ تعيينه على أساس قصير الأجل في أكتوبر الماضي.

بدأت فترة بوتر ببطء، حيث تعرض لخسارة ثقيلة 4-1 أمام سويسرا وتعادل 1-1 مع سلوفينيا. على الرغم من عدم تحقيق نتائج فورية ووضع الفريق غير المستقر في تصفيات كأس العالم، اختار الاتحاد الاستقرار بدلاً من تغيير القيادة.