مدرب بورنموث أندوني إيراولا يكسر صمته بعد أن أصبح المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب في الدوري الإسباني وسط اهتمام توتنهام وكريستال بالاس
إيراولا يتصدر سباق العدائين
صعد إيراولا إلى صدارة قائمة المرشحين في سان ماميس، حيث يرى النادي الباسكي أنه الخلف المثالي لإرنستو فالفيردي. ومع توقع استقالة فالفيردي في نهاية الموسم الحالي، يتحرك النادي المشارك في الدوري الإسباني بسرعة لتأمين بديل له.
وتعزى هذه الصلة إلى علاقة تاريخية عميقة، حيث خاض إيراولا أكثر من 500 مباراة مع النادي خلال مسيرته كلاعب. وقد وضعت هذه الصلة العاطفية النادي الباسكي في صدارة المرشحين لجذبه بعيداً عن ملعب فيتاليتي عند انتهاء عقده في يونيو.
- Getty Images Sport
إيراولا يرد على شائعات رحيله
في أعقاب تعادل بورنموث مؤخراً 2-2 مع مانشستر يونايتد، سارع الإسباني إلى الرد على التكهنات المتزايدة بشأن مستقبله والارتباطات التي تربطه بناديه السابق.
وقال إيراولا للصحفيين: "لا، هذا لا علاقة له بي. ربما كمتفرج لأن هذا هو ناديي، لكن لا، هذا لا يؤثر على الوضع. لقد قلت مراراً وتكراراً إنني سعيد جداً هنا. لدي علاقة رائعة بالنادي، وصحيح أننا سنضطر لاتخاذ قرار بناءً على ذلك، لكنها حالة مررت بها في معظم سنوات عملي كمدرب. إنها ليست جديدة عليّ".
تزايد الاهتمام بالدوري الإنجليزي الممتاز
على الرغم من الرغبة في العودة إلى إسبانيا، لا يزال إيراولا مدربًا مطلوبًا بشدة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، ناقش كل من توتنهام وكريستال بالاس إمكانية تعيين الإسباني كمرشح محتمل لتجديد القيادة الفنية للفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية.
أدى عمله على الساحل الجنوبي إلى تحويل بورنموث إلى فريق قادر على المنافسة على التأهل إلى البطولات الأوروبية. وقد عزز هذا التطور التكتيكي سمعته بشكل كبير بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى تعقيد آمال بورنموث في تجديد عقده بسهولة.
- Getty Images Sport
بورنموث تسعى للحصول على توضيح عاجل
يحرص نادي بورنموث بشدة على الاحتفاظ بمدربه، لكنه يواجه حاليًا مهمة شاقة. ويبدو أن إيراولا، الذي ينتهي عقده في الصيف، يميل إلى الموافقة على شروط جديدة مع بورنموث، لكن إغراء ناديه السابق واهتمام أندية أكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز أدى إلى تعقيد المفاوضات.
وتضغط إدارة "الكرز" الآن للحصول على إجابة نهائية لبدء التخطيط للموسم المقبل. ويأمل النادي في الحصول على مؤشر على قراره في الأيام المقبلة، حيث يسعى لتأمين مستقبل قائد مشروعه على المدى الطويل.
