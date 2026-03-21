مدرب بورنموث أندوني إيراولا يكسر صمته بعد أن أصبح المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب في الدوري الإسباني وسط اهتمام توتنهام وكريستال بالاس

صعد إيراولا إلى صدارة قائمة المرشحين في سان ماميس، حيث يرى النادي الباسكي أنه الخلف المثالي لإرنستو فالفيردي. ومع توقع استقالة فالفيردي في نهاية الموسم الحالي، يتحرك النادي المشارك في الدوري الإسباني بسرعة لتأمين بديل له.

وتعزى هذه الصلة إلى علاقة تاريخية عميقة، حيث خاض إيراولا أكثر من 500 مباراة مع النادي خلال مسيرته كلاعب. وقد وضعت هذه الصلة العاطفية النادي الباسكي في صدارة المرشحين لجذبه بعيداً عن ملعب فيتاليتي عند انتهاء عقده في يونيو.