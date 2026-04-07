مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا يشرح تمرينًا تدريبيًا غريبًا باستخدام الأقلام بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع
تدريب أرتيتا على إمساك القلم
ظهرت لقطات من ملعب تدريب «الغانرز» في لندن كولني تُظهر نجوم الفريق وهم يعملون ضمن مجموعات للحفاظ على الاستحواذ على الكرة، وفي الوقت نفسه يضمنون عدم إسقاط الأقلام الممسوكة بين أطراف أصابعهم. وقد جرى هذا التمرين غير المعتاد بينما كان «الغانرز» يستعدون لمباراة الذهاب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد سبورتينغ لشبونة في لشبونة. ويُعد هذا التدريب الأحدث ضمن سلسلة طويلة من التحديات النفسية والبدنية الغريبة التي قدّمها المدرب لإبقاء لاعبيه في أعلى درجات التركيز الذهني خلال فترات الضغط العالي من الموسم.
الوضوح أهم من الذعر
يُعرف أرتيتا بتفكيره غير التقليدي، إذ سبق أن استخدم المصابيح الكهربائية والنشّالين المحترفين لإيصال رسائل تحفيزية إلى فريقه. وعلى الرغم من فضول الجمهور بشأن أسلوبه الأحدث، أحجم ابن الـ44 عاماً عن الكشف عن المعنى المجازي المحدد وراء الأقلام، مفضلاً بدلاً من ذلك التركيز على الهدف الأوسع المتمثل في وحدة الفريق.
وقبيل مواجهة سبورتينغ، قال أرتيتا: «بدلاً من الذعر، افهم إذا حدث ذلك لماذا حدث، واجلب الوضوح. سيكون هناك دائماً علامة استفهام، وهذا هو الأمر. عليك أن تعيش الحاضر، وعليك أن تقدمه كل يوم. هذا هو المعيار الذي وضعناه، وهذا جزء من هويتنا، وهو جزء من هذا النادي. يجب أن تتضمن الحصة التدريبية عناصر مختلفة. ويجب أن تكون مرتبطة بالرسائل التي نرسلها وبالتنازلات والالتزامات التي قمنا بها فيما بيننا».
إعادة ضبط الموسم
يواجه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة حاسمة بعد هزيمة محبِطة في نهائي كأس كاراباو والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، ما يجعل توقيت هذه التدريبات المبتكرة بالغ الأهمية. ويعتقد أرتيتا أن الحفاظ على الإحساس بالهوية أمرٌ حاسم لضمان ألا ينهار موسمهم وهم يوازنون بين تقدمهم بتسع نقاط في الدوري وطموحاتهم الأوروبية. وعندما سُئل تحديدًا عن استخدام الأقلام، أضاف المدرب: «هذا يبقى داخل غرفة الملابس».
اختبار أوروبي حاسم
يواجه أرسنال مهمة صعبة أمام سبورتينغ الذي فاز بجميع مبارياته الخمس على أرضه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ويتعين على «الغانرز» تجاوز سجل تاريخي ضعيف في البرتغال، إذ لم يسبق لهم الفوز خارج أرضهم أمام منافسين برتغاليين في مواجهة إقصائية أوروبية (تعادل 4 وخسر 2)، وكان آخر ذلك خسارتهم 1-0 أمام بورتو في عام 2024. وتُعد هذه الرحلة إلى لشبونة بمثابة اختبار تمهيدي عالي المخاطر قبيل زيارة قد تحسم اللقب إلى ملعب الاتحاد بعد 12 يومًا فقط.