مدرب أتالانتا رافاييل بالادينو يرفض "إيقاف الحافلة" أمام بايرن ميونيخ رغم الهزيمة المذلة في دوري أبطال أوروبا
بايرن يتقدم بفارق كبير في مباراة دور الـ16
كانت هذه الهزيمة واحدة من أثقل الهزائم في تاريخ أتالانتا الأوروبي، لكن المدير الفني السابق لمونزا يعتقد أن هذه التجربة كانت تحديًا ضروريًا لتطور النادي. سيطر بايرن على المباراة وحقق تفوقًا في بيرغامو. انقلبت استراتيجية أتالانتا الأولية المتمثلة في إغراق خط الوسط على نفسها، مما ترك فجوات استغلها لاعبو بايرن المبدعون، مما أدى إلى تأخر الفريق بثلاثة أهداف في أول 25 دقيقة. ثم أضاف بايرن ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني لينهي المباراة بشكل فعال.
لا ندم على الشجاعة التكتيكية
على الرغم من النتيجة غير المتكافئة، أصر بالادينو على أن التخلي عن مبادئه لم يكن خيارًا مطروحًا أبدًا. وجادل بأن أسلوب اللعب الهجومي والرجولي الذي أوصل أتالانتا إلى مرحلة خروج المغلوب يجب الحفاظ عليه، بغض النظر عن مكانة الخصم. وأوضح المدرب: "هذه الهزيمة هي تجربة لنا، وسأخوضها مرة أخرى بنفس الطريقة، لأن هذه هي عقليتنا إذا أردنا التقدم في جميع المسابقات".
كما رفض التكهنات بأن النتيجة ستترك آثارًا دائمة على فريقه، مضيفًا: "تداعيات؟ لا، لقد قاتلنا دائمًا. نحن نعلم بالفعل أننا سنقاتل يوم السبت، على الرغم من قوة إنتر. علينا أن نبقي رؤوسنا مرفوعة. لقد واجهنا فريقًا قويًا، مع لويس دياز وأوليس؛ إنهما لاعبان رائعان ومقدر لهما الوصول إلى النهاية. ما زلت فخورًا بلاعبي فريقي".
رفض الجلوس بعمق
كان بالادينو حازماً بشكل خاص عندما سُئل عما إذا كانت استراتيجية "توقف الحافلة" الأكثر تحفظاً قد حدّت من الأضرار. "توقعنا صعوبات بسبب القيم
على أرض الملعب. نحن نقبل صفاتهم وقوتهم. وصلنا إلى هنا لأننا كنا نمتلك هذه العقلية وهذا الجين، ولن نغيرها"، صرح. "لن نبدأ في لعب دفاع منطقي. هذا رأيي، وسنقبل النتيجة. إما أن نفوز أو نتعلم".
ماذا ينتظر أتالانتا في المستقبل؟
يمكن القول إن النتيجة قد أنهت حملة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنه لا يزال هناك مباراة الإياب في ملعب أليانز أرينا الأسبوع المقبل. في حين أن حلم دوري أبطال أوروبا قد يتلاشى، يجب على أتالانتا أن تتحول بسرعة إلى مهامها المحلية بينما تستعد لمباراة حاسمة ضد متصدر الدوري الإيطالي إنتر ميلان. يعتمد الجهاز الفني على مرونة الفريق التاريخية للتغلب على هذه الفترة الصعبة والحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم ضمن المراكز الستة الأولى.
