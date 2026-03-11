مدرب أتالانتا رافاييل بالادينو يرفض "إيقاف الحافلة" أمام بايرن ميونيخ رغم الهزيمة المذلة في دوري أبطال أوروبا

على الرغم من النتيجة غير المتكافئة، أصر بالادينو على أن التخلي عن مبادئه لم يكن خيارًا مطروحًا أبدًا. وجادل بأن أسلوب اللعب الهجومي والرجولي الذي أوصل أتالانتا إلى مرحلة خروج المغلوب يجب الحفاظ عليه، بغض النظر عن مكانة الخصم. وأوضح المدرب: "هذه الهزيمة هي تجربة لنا، وسأخوضها مرة أخرى بنفس الطريقة، لأن هذه هي عقليتنا إذا أردنا التقدم في جميع المسابقات".

كما رفض التكهنات بأن النتيجة ستترك آثارًا دائمة على فريقه، مضيفًا: "تداعيات؟ لا، لقد قاتلنا دائمًا. نحن نعلم بالفعل أننا سنقاتل يوم السبت، على الرغم من قوة إنتر. علينا أن نبقي رؤوسنا مرفوعة. لقد واجهنا فريقًا قويًا، مع لويس دياز وأوليس؛ إنهما لاعبان رائعان ومقدر لهما الوصول إلى النهاية. ما زلت فخورًا بلاعبي فريقي".