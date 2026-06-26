"تنجح فقط مع ألمانيا والأرجنتين" .. مدرب النمسا يبدي قلقه من تقنية الفار قبل مواجهة الجزائر!

وعاد منتخب النمسا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بعد غياب طويل، منذ نسخة فرنسا 1998، حيث تواجدت كتيبة رالف رانجنيك في المجموعة العاشرة، ضد الأرجنتين والجزائر والأردن.

واستهل المنتخب النمساوي مشواره في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالفوز على الأردن، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث وقع على الثلاثية، كل من رومانو شميد ويزن العرب (بالخطأ في مرماه) وماركو أرناوتوفيتش، فيما أحرز علي علوان هدف النشامى الأول في تاريخه بكأس العالم.

ومنيت النمسا بخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة (0-2)، في الجولة الثانية، حيث وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ثنائية المباراة.

ويتشابه النمسا والجزائر في نفس السيناريو، من حيث الخسارة أمام الأرجنتين بأهداف ميسي، والفوز على الأردن الذي تأكد خروجه رسميًا من كأس العالم، ليصبح الصراع بين الثنائي على الوصول إلى النقطة السادسة، التي تضمن وصافة المجموعة والتأهل إلى دور الـ32 من المونديال.

وفي حالة التعادل بين الفريقين، فإن منتخب النمسا سيحافظ على وصافة المجموعة، حيث سيتفوق بأفضلية فارق الأهداف عن الجزائر.

وطبقًا للوائح البطولة الجديدة، فإن معيار الأفضلية في حالة تساوي النقاط، يذهب أولًا إلى المواجهات المباشرة، ومن ثمّ النظر إلى فارق الأهداف في حالة التعادل.

هذا يعني أن المنتخب الأردني خرج رسميًا من حسابات التأهل، وودع كأس العالم منذ الجولة الثانية، كما تأكدت صدارة منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، مع وصوله إلى النقطة السادسة.