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تعرض لإصابة خطيرة؟ مدرب النرويج يكشف السبب وراء استبدال هالاند ضد إنجلترا
سولباكين يوضح ملابسات تغيير هالاند
سارع مدرب النرويج ستالي سولباكين إلى توضيح القرار المثير للجدل الذي اتخذه بسحب إرلينج هالاند في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 2-1 أمام إنجلترا.
وفي الوقت الذي كانت فيه نتيجة المباراة معلقة و«الأسود الثلاثة» متقدمين في الوقت الإضافي، تسبب مشهد توجه المهاجم الأكثر رعباً في العالم إلى مقاعد البدلاء في صدمة جماعية في جميع أنحاء الملعب.
وفي معرض شرحه لهذا القرار، اعترف مدرب المنتخب النرويجي بأن نجمه لم يكن قادراً بدنياً على مواصلة اللعب.
وكشف سولباكين بعد المباراة عن أسباب قراره: «لم يكن قراراً صعباً أن أخرجه، لأنه كان منهكاً، ربما كان عليّ استبداله قبل عشر دقائق من ذلك. من الواضح أنه قدم أداءً رائعاً في كأس العالم، واستنفد كل طاقته وقوته مباراةً تلو الأخرى. أعتقد أنه عانى أيضاً من تشنج في الساق في الشوط الثاني، مما زاد من إرهاقه".
- AFP
بطولة تاريخية تنتهي بمرارة
على الرغم من خيبة الأمل في الدور نصف النهائي، يغادر هالاند كأس العالم 2026 وسمعته كأفضل مهاجم في العالم سليمة تمامًا. فقد أظهر المهاجم أداءً لا هوادة فيه طوال البطولة التي أقيمت في أمريكا الشمالية، حيث سجل سبعة أهداف في خمس مباريات فقط. وسارع سولباكين إلى الدفاع عن مساهمة نجمه على الرغم من الخروج من الدور ربع النهائي.
وأضاف المدرب: «لقد بذل كل ما في وسعه، وأعتقد أنه كان محروماً من الحظ في بضع مواقف. لكنه سجل سبعة أهداف في خمس مباريات لصالحنا، وقد قدم أداءً رائعاً في كأس العالم».
إنجلترا تنجو في ميامي
سمح غياب هالاند في الدقائق الأخيرة لإنجلترا بأن تتنفس الصعداء بعد أن حجزت مقعدها في نصف نهائي كأس العالم للمرة الرابعة.
واضطر «الأسود الثلاثة» إلى خوض مباراة صعبة بعد أن فاجأهم أندرياس شيلديروب بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 36.
ومع ذلك، أثبت جود بيلينجهام أنه البطل مرة أخرى، حيث أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، ثم سجل هدف الفوز بعد ثلاث دقائق من بداية الوقت الإضافي.
كان يورجن ستراند لارسن هو اللاعب المكلف بتعويض غياب هالاند، لكن مهاجم كريستال بالاس لم يتمكن من محاكاة الدقة التهديفية التي يتمتع بها لاعب مانشستر سيتي.
ورغم أن النرويج ضغطت بقوة في الهجوم، إلا أن غياب مهاجمها الأساسي في الخط الأمامي كان واضحاً، حيث تمكن رجال توماس توخيل من إدارة الفترة الأخيرة من المباراة ليضمنوا تأهلهم إلى الدور نصف النهائي.
- AFP
الفخر رغم الحسرة
بالنسبة للنرويج، يمثل هذا الخروج نهاية مسيرة تاريخية شهدت وصول المنتخب إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
وأعرب سولباكين، الذي بدا متأثرًا بشكل واضح بعد صافرة النهاية، عن فخره الكبير بالفريق الذي أمضى أكثر من ستة أسابيع معًا في محاولة لقلب الترتيب السائد في عالم كرة القدم.
وقال سولباكين: "أشعر بالأسف الشديد تجاه اللاعبين. هذه هي كرة القدم على أعلى المستويات - فهي تمنحك أعلى مستويات السعادة وأعمق مستويات الحزن، اعتمادًا على الجانب الذي تقف فيه. كنا في الجانب السعيد في المباراة ضد البرازيل، لكن ليس اليوم. بعد 20 دقيقة صعبة في بداية المباراة، قدمنا أداءً بطوليًا بكل المقاييس. لا يمكنني لوم اللاعبين أو أن أطلب منهم أكثر مما قدموه. افتقرنا إلى القليل من الحظ، لكن هذه هي الحياة. الآن، نحتاج إلى التقاط أنفاسنا".
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