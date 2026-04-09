مدرب النرويج يقدم تحديثًا بشأن إصابة مارتن أوديغارد بعد خروج قائد أرسنال وهو يعرج من فوز سبورتينغ لشبونة
سولباكن يقدم أخبارًا إيجابية
تدخل سولباكن لتوضيح الوضع المحيط بجاهزية أوديغارد. وقد أثار صانع الألعاب القلق عندما غادر الملعب وهو يعرج بعد 70 دقيقة خلال فوز أرسنال 1-0 في لشبونة. وعلى الرغم من أنه بدا بعيداً عن إيقاعه طوال معظم المباراة، فإن الإصابة بدت السبب الرئيسي وراء خروجه المبكر.
وخلال حديثه لوسائل الإعلام في النرويج لتوضيح حالة قائد فريقه، سارع سولباكن إلى التقليل من خطورة المشكلة. وبقي مدرب المنتخب متفائلاً بعودة سريعة للاعب البالغ من العمر 27 عاماً، قائلاً: "انتكاسة بسيطة. أعتقد أنه سيعود إلى الملعب قريباً."
من المتوقع غياب قصير الأمد
في حين أن الأخبار إيجابية إلى حد كبير بالنسبة لميكل أرتيتا، فإن التوقيت لا يزال يشكل تحدياً لأرسنال. تبدو فرص أوديغارد في المشاركة في مباراتهم المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث ضئيلة الآن، إذ يسعى الطاقم الطبي إلى إدارة تعافيه بعناية. وكان النادي يترقب نتائج التقييمات الأولية بقلق، خشية تكرار مشاكل الكاحل التي عانى منها لاعب الوسط في الماضي.
يشير التحديث إلى أنه رغم أن مباراة بورنموث قد تأتي مبكراً جداً، فإن القائد لن يواجه فترة طويلة من الغياب عن الملاعب.
إيبيريتشي إيزي يعود إلى التدريبات
في دفعةٍ في توقيتٍ مثالي للمدفعجية، شوهد إبيريشي إيزي يعود إلى تدريبات أرسنال صباح اليوم. وقد غاب الدولي الإنجليزي عن المباريات الثلاث الأخيرة للنادي، وكان لغيابه أثر واضح، إذ افتقد الفريق قدراً من الإبداع في غيابه.
وتشير عودته إلى العشب في لندن كولني إلى أنه قد يستعيد مكانه في الفريق لمواجهة بورنموث في عطلة نهاية الأسبوع. ومع الغياب المرجّح لأوديغارد، فإن جاهزية إيزي تمنح أرتيتا بديلاً عالي الجودة لسدّ الفراغ الإبداعي في دور الرقم عشرة أو كأحد لاعبي الوسط المتقدمين في مركزي الثمانية.
مخاوف إضافية من إصابات لأرتيتا
على الرغم من الأخبار الإيجابية بشأن إيزي والتحديث المطمئن حول أوديغارد، لا يزال آرسنال يتعامل مع عدة صداع آخر يتعلق بالاختيارات. وإلى جانب أوديغارد، غاب بوكايو ساكا، يورين تيمبر، ريكاردو كالافيوري، وبييرو هينكابي أيضاً عن الحصة التدريبية صباح الخميس.
سيأمل أرتيتا أن يتمكن فريقه آرسنال من التأقلم في غياب هؤلاء الغائبين بينما يسعون لحصد ثلاث نقاط أخرى أمام بورنموث للاقتراب أكثر من لقبهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكثر من عقدين.