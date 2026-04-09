تدخل سولباكن لتوضيح الوضع المحيط بجاهزية أوديغارد. وقد أثار صانع الألعاب القلق عندما غادر الملعب وهو يعرج بعد 70 دقيقة خلال فوز أرسنال 1-0 في لشبونة. وعلى الرغم من أنه بدا بعيداً عن إيقاعه طوال معظم المباراة، فإن الإصابة بدت السبب الرئيسي وراء خروجه المبكر.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام في النرويج لتوضيح حالة قائد فريقه، سارع سولباكن إلى التقليل من خطورة المشكلة. وبقي مدرب المنتخب متفائلاً بعودة سريعة للاعب البالغ من العمر 27 عاماً، قائلاً: "انتكاسة بسيطة. أعتقد أنه سيعود إلى الملعب قريباً."