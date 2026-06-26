لا يزال منتخب النرويج، يثبت حضوره المتميز في كأس العالم، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل من الناحية الإبداعية والأخلاقية أيضًا.

ورغم خسارته برباعية أمام فرنسا، إلا أن المنتخب النرويجي خطف الأنظار، بلقطة رائعة قدمها مدربه ستال سولباكن، قبل المواجهة التي اختتمت منافسات الجولة التاسعة من نهائيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب النرويجي ضد ضمن صعوده إلى دور الـ32 من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا أن خسارته أمام فرنسا، حسمت الصدارة لصالح الديوك، فيما تأهل محاربو الفايكنج في مقعد الوصافة، في الوقت الذي بقيت آمال السنغال فيه ممكنة، للتأهل ضمن أفضل ثوالث، بينما ودع العراق البطولة بشكل رسمي.