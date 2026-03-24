مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم ماوريسيو بوكيتينو يعترف بـ«اشتياقه لكرة القدم في إنجلترا» وسط أنباء عن عودته إلى توتنهام

في مقابلة صريحة مع صحيفة «لوكيب»، سُئل اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا عما إذا كان نادي توتنهام قد اتصل به بعد مرور ستة أشهر على انضمامه إلى باريس. وكشف قائلاً: «ليس توتنهام فحسب. بل أندية كبرى أخرى أيضًا. عندما انتهت تلك الفترة التي استمرت ستة أشهر، كان هناك بعض... حسنًا، مع كل هذه الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا، تسببت الأوضاع داخل النادي في حالة من عدم الاستقرار. في كل المجالات. كانت هناك فترة من التغيير، ومواقف غير مريحة، ومواقف... لم تعطِ انطباعًا بأنه من الممكن العمل في بيئة مستقرة، مثل تلك التي نتمتع بها اليوم. لقد استمتعت بتجربتي في باريس سان جيرمان. لكن كان لدي خيارات أخرى، والتي شاركتها مع النادي، لكنهم اختاروا عدم الاستماع إلى أي منها".