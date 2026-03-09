مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم ماوريسيو بوكيتينو من بين المرشحين الذين اختارهم ريال مدريد لتولي منصب المدير الفني في الموسم المقبل

وفقًا لـ ESPN، فإن بوكيتينو هو أحد المدربين الذين اختارهم النادي ضمن قائمة المرشحين قبل صيف هذا العام. يقيّم ريال مدريد مرشحين مختلفين، ولا يزال هذا المنصب يعتبر قمة هذا الرياضة، مما يجعل هناك عددًا كبيرًا من المرشحين لتولي هذا المنصب.

يتمتع بوكيتينو بخبرة في الدوري الإسباني، حيث لعب مع إسبانيول ودربه، كما أن له تاريخًا حافلًا مع توتنهام وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وهي بعض من أفضل الأندية في العالم.

ارتبط اسم الأرجنتيني بالعودة إلى أوروبا طوال فترة عمله مع المنتخب الأمريكي، لا سيما مع تقارير تشير إلى أنه قد يعود إلى توتنهام بعد كأس العالم.