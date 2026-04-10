مدافع المنتخب الأمريكي جون تولكين يتعرض لإصابة في فوز هولشتاين كيل
- Getty Images Sport
ماذا حدث؟
كان تولكين حضورًا ثابتًا مع كيل منذ انتقاله إلى أوروبا في يناير 2025، وقد خاض 26 مباراة مع نادي الدرجة الثانية الألمانية (2. بوندسليغا) هذا الموسم. وجاءت مباراة هذا الأسبوع أمام دوسلدورف، وقد يتبين أنها كانت مؤثرة للغاية.
بعد سبع دقائق من انطلاق المباراة، سقط تولكين إثر ما بدا أنه إصابة في الساق، وتم استبداله بماركو إيفيزيتش. وواصل كيل ليحقق فوزًا بنتيجة 2-1 قد يكون حاسمًا لموسمهم، لكن إصابة تولكين قد تترك أثرًا طويل الأمد على النادي والمنتخب واللاعب نفسه.
- Getty Images Sport
تأثير المنتخب الوطني الأمريكي لكرة القدم للرجال
على الرغم من أن تولكين لم يكن ضمن معسكر منتخب الولايات المتحدة في مارس، فإنه كان بالتأكيد ضمن حسابات كأس العالم بعد مشاركته في كلٍّ من الكأس الذهبية وخلال فترة الخريف. وقد تألق في فوز منتخب الولايات المتحدة 5-1 على أوروغواي في نوفمبر، إذ قدّم المدافع السابق لنيويورك ريد بولز ما قد يكون أفضل أداء دولي له.
وكان منتخب الولايات المتحدة قد خسر بالفعل هذا الأسبوع أحد اللاعبين الذين كانت تُعلّق عليهم آمال المشاركة في كأس العالم بسبب الإصابة. ومن المقرر أن يغيب باتريك أجييمانغ عن كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في وتر العرقوب أثناء اللعب مع ديربي كاونتي.
- Getty Images Sport
أخبار سيئة لكيلهناك صراع فوضوي في قاع دوري الدرجة الثانية الألماني (2. بوندسليغا)، رغم أن النقاط الثلاث التي حصدها كيل يوم الجمعة ستساعده بشكل كبير. لا يفصل سوى ست نقاط بين المركز العاشر والثامن عشر، ما يعني أن هناك الكثير للقتال من أجله مع دخول كيل مبارياته الخمس الأخيرة في الموسم. وقد يضطرون إلى خوض ذلك من دون تولكين، بحسب مدى خطورة الإصابة.
- Getty Images Sport
ماذا يأتي بعد ذلك؟سيعود هولشتاين كيل إلى المنافسات يوم الجمعة المقبل أمام إف سي كايزرسلاوترن، الذي يبدو في وضع مريح نسبيًا في المركز السابع. وفي الوقت نفسه، سيتطلع أعضاء المنتخب الأمريكي لكرة القدم إلى شهر مايو، حين يختار ماوريسيو بوكيتينو قائمة المنتخب الأمريكي.