كان تولكين حضورًا ثابتًا مع كيل منذ انتقاله إلى أوروبا في يناير 2025، وقد خاض 26 مباراة مع نادي الدرجة الثانية الألمانية (2. بوندسليغا) هذا الموسم. وجاءت مباراة هذا الأسبوع أمام دوسلدورف، وقد يتبين أنها كانت مؤثرة للغاية.

بعد سبع دقائق من انطلاق المباراة، سقط تولكين إثر ما بدا أنه إصابة في الساق، وتم استبداله بماركو إيفيزيتش. وواصل كيل ليحقق فوزًا بنتيجة 2-1 قد يكون حاسمًا لموسمهم، لكن إصابة تولكين قد تترك أثرًا طويل الأمد على النادي والمنتخب واللاعب نفسه.