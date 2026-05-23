شنت عائلة هاري ماجواير هجومًا لاذعًا على توماس توخيل بعد الاستبعاد الصادم لمدافع مانشستر يونايتد من قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2026. وأصبح المستقبل الدولي لقلب الدفاع المخضرم، الذي كان حجر الزاوية في دفاع "الأسود الثلاثة" لما يقرب من عقد من الزمان، محاطًا بالشكوك إثر ثورة التغييرات الصارمة التي أحدثها المدرب الألماني في تشكيلة الفريق.
"أمر مشين".. عائلة ماجواير تفتح النار على توخيل بعد استبعاده من المونديال!
العائلة تهاجم قرار توخيل "المشين"
اتخذت تداعيات إعلان توخيل لقائمة كأس العالم طابعًا شخصيًا، حيث قادت عائلة ماجواير تمردًا علنيًا ضد مدرب إنجلترا. وشكل استبعاد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا صدمة كبيرة، لا سيما وأنه جاء إلى جانب أسماء من العيار الثقيل مثل فيل فودين وكول بالمر، مما أثار رد فعل عنيفًا وفوريًا من أقاربه الذين وصفوا القرار بأنه "مشين".
وعبرت زوجة ماجواير، فيرن، عن حزنها الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "أشعر بحزن يفوق الوصف من أجلك. لم يكن هناك أي شيء آخر يمكنك فعله لإثبات جدارتك. لست بحاجة لإخبارك بمدى الإعجاب الذي تحظى به، لكن من المؤسف أنك كنت تواجه رأيًا أحاديًا".
وهو نفس الشعور الذي رددته والدة المدافع، زوي، التي صرحت: "أشعر بالاشمئزاز تمامًا. لم يكن بوسعك تقديم المزيد. ارفع رأسك عاليًا.. إنه أمر مشين".
- Getty
نجم الشياطين الحمر "مصدوم ومحبط"
رغم مشاركته في 24 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم وعودته إلى صفوف المنتخب خلال التوقف الدولي في شهر مارس، إلا أن آمال ماجواير في المشاركة بالمونديال في أمريكا الشمالية تحطمت بقسوة. وكان المدافع واثقًا من أن مستواه الأخير في "أولد ترافورد" سيكون كافيًا لحجز تذكرة الطائرة، لكنه وجد نفسه الآن خارج الحسابات.
وفي بيان شخصي صريح، قال ماجواير: "كنت واثقًا من قدرتي على لعب دور رئيسي هذا الصيف مع بلادي بعد الموسم الذي قدمته. لقد تركتني هذه القرارات في حالة صدمة وإحباط شديدين. لم أحب شيئًا أكثر من ارتداء هذا القميص وتمثيل بلادي على مر السنين. أتمنى للاعبين كل التوفيق هذا الصيف".
كما انضم أشقاؤه إلى ساحة الهجوم، حيث وصف شقيقه لورانس الوضع بأنه "فوضى عارمة"، بينما اعتبره جو "أسوأ قرار رأيته في حياتي".
كين يتدخل في الأزمة
ألقى أسطورة اليونايتد روي كين بثقله خلف المدافع المخضرم؛ حيث شكك كين في منطق توخيل في استبعاد لاعب طالما قدم أداءً ثابتًا في المحافل الكبرى مع بلاده. وقدم المحلل الرياضي دفاعًا قويًا عن سجل قلب الدفاع، مشيرًا إلى أن المدرب ارتكب خطأً فادحًا في التقدير.
وغضب كين قائلًا: "بم يفكر توماس توخيل بحق السماء هنا؟ إنها مزحة مطلقة. إنه سيرك حقًا.. أنتم تتحدثون عن هاري ماجواير؛ مدافع حقيقي من المدرسة القديمة نزل إلى الخنادق وقدم الكثير لإنجلترا عامًا بعد عام".
- Getty Images
توخيل يدافع عن استبعاده القاسي
حافظ مدرب إنجلترا على هدوئه رغم عاصفة الانتقادات التي اندلعت من معسكر ماجواير. واعترف توخيل بأنه كان "مندهشًا" من رؤية البيان العام للمدافع في وقت قصير جدًا بعد مناقشتهما الخاصة.
وفي شرحه لأسباب قراره، قال توخيل: "القرار هو أننا تمسكنا بقلوب الدفاع الذين قادونا خلال فترة الخريف. لقد فوجئت بقراءة بيان ماجواير، لقد أجرينا محادثة خاصة وأتيحت له الفرصة للتعبير عن مشاعره".
ومع استعداد "الأسود الثلاثة" لمواجهة كرواتيا في 17 يونيو، يبقى أن نرى ما إذا كان قرار توخيل القاسي سيقود إلى المجد في كأس العالم أم إلى رحلة عودة مبكرة من الولايات المتحدة.