خلال مباراة بعد ظهر يوم السبت ضد برايتون آند هوف ألبيون، اصطدم لاعب الوسط باللاعب المنافس كارلوس باليبا في الدقيقة 71 أثناء التنافس على كرة متساوية، وأصيب بما بدا أنه إصابة خطيرة في ساقه.
مخاوف كبرى.. نجم المنتخب الألماني قد يغيب عن كأس العالم بعد تعرضه لإصابة خطيرة!
وأظهرت لقطات تلفزيونية قدم ستاش وهي مغطاة بالدماء، مع إصابة واضحة في ركبته أيضًا. واضطر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى الخروج على نقالة، وحل جويل بيرو محله بعد ذلك بوقت قصير.
ورغم عدم توفر تشخيص نهائي بعد المباراة، فإن الإصابة من المرجح أن تضر بفرصه في الانضمام إلى المنتخب الألماني للمشاركة في كأس العالم.
ومن المقرر أن يعلن المدرب الوطني يوليان ناجلسمان عن تشكيلة الفريق يوم الخميس المقبل.
تم ضم ستاش إلى تشكيلة الفريق للمباريات الدولية الأخيرة.
تم استدعاء اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الألماني بقيادة ناجلسمان لخوض المباريات الودية في مارس ضد سويسرا وغانا. ورغم مشاركته لمدة عشر دقائق فقط، إلا أنه لا يزال في المنافسة على مكان في تشكيلة كأس العالم.
يبلغ رصيد ستاخ الآن ثلاث مباريات دولية مع المنتخب الأول. ويخوض لاعب الوسط موسمًا قويًا مع ليدز، حيث ساهم في تسجيل ثمانية أهداف (خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة) في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي.