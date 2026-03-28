هل سيضطر نادي بايرن ميونيخ إلى الاستغناء عن لاعب الدفاع المتعدد المواهب كونراد لايمر خلال الأسابيع الحاسمة المقبلة؟ فقد غاب اللاعب النمساوي عن المباراة الودية ضد غانا بسبب إصابة طفيفة، ولا يرغب مدربه رالف رانجنيك في المخاطرة بأي حال من الأحوال.
مخاوف قبل مواجهة ريال مدريد: إصابة نجم بايرن ميونيخ
لم يتأكد بعد ما إذا كان لايمر سيغيب عن الملاعب ومدة غيابه - لكن من المؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا اضطر إلى مشاهدة المباراة من على مقاعد المتفرجين لمدة 90 دقيقة بسبب مشاكل في الركبة خلال الفوز 5-1 على منافس ألمانيا في كأس العالم يوم الجمعة.
"تدرب كوني بشكل طبيعي أمس ولم يواجه أي مشاكل. لكنه شعر بشيء في ركبته بعد التدريب. كان ذلك تهيجًا، لذا قررنا عدم المخاطرة"، هكذا أوضح رانجنيك، مدرب الاتحاد النمساوي لكرة القدم، هذا الإجراء.
مفاوضات العقد مع لايمر تتعثر
لا يزال لايمر مع المنتخب الوطني الذي سيخوض مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء – لكن ما زال من غير المؤكد ما إذا كان سيشارك في المباراة أم لا. وقال رانجنيك: "نحن نعرف المباريات التي تنتظره. لا داعي لاختبار كوني. نحن نعرف قيمته".
كما أن بايرن ميونيخ يعرفون ما يمتلكونه في لايمر – فاللاعب الجناح يعد أحد أفضل اللاعبين في فريق المدرب فينسنت كومباني. وبصرف النظر عن بعض الإصابات الطفيفة، فهو أحد اللاعبين الأساسيين في بايرن ميونيخ.
لكن لايمر يدرك قيمته أيضًا، ولهذا السبب أصبح تمديد العقد الذي يسعى إليه بايرن ميونيخ إلى ما بعد صيف 2027 أكثر صعوبة مما كان متوقعًا في البداية. وكالعادة، يتعلق الأمر بالمال والتقدير المرتبط به.
مباريات بايرن المهمة ضد ريال مدريد وليفركوزن
سيخوض بايرن ميونيخ، بعد فترة توقف المباريات الدولية، مباراة في الدوري الألماني ضد فرايبورغ أولاً، قبل أن يواجه ريال مدريد في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 7 و15 أبريل. وبعد أسبوع من ذلك، سيتوجه بايرن ميونيخ لخوض مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا على أرض باير ليفركوزن.
كونراد لايمر: إحصائيات الأداء 2025/26
مسابقة
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
الدوري الألماني
22
3
5
دوري أبطال أوروبا
7
-
4
كأس ألمانيا
4
-
-
كأس السوبر
1
-
-