"مخاوفي أن تفقد كرة القدم جوهرها".. مدرب باراجواي يهاجم "قانون فينيسيوس" بعد طرد ألميرون!

شهدت مباراة تركيا وباراجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 تطبيقاً تاريخياً للقاعدة الجديدة. تم طرد ألميرون بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة (45+3) بعدما غطى فمه أثناء نقاش حاد مع خصمه، تطبيقاً لقانون الفيفا الهادف لمكافحة العبارات التمييزية.

ورغم النقص العددي، نجح المنتخب اللاتيني في الحفاظ على تقدمه المبكر بفضل هدف ماتياس جالارزا في الدقيقة الثانية، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث للمجموعة الرابعة، متخلفاً بفارق الأهداف عن أستراليا الوصيفة بـ 3 نقاط، بينما تتصدر الولايات المتحدة الترتيب بـ 6 نقاط، وتتذيل تركيا بصفر من النقاط.