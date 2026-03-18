"مخالف للقانون بشكل صارخ وظالم للغاية": السنغال تطالب بإجراء تحقيق بعد تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية بسبب شبهات بالفساد

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) قد جرد السنغال من لقب البطولة القارية يوم الثلاثاء. وكانت المنتخب السنغالي قد غادر الملعب مؤقتًا خلال المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير، عقب قرار احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، قبل أن يعود إلى الملعب بعد توقف طويل، على الأرجح بناءً على إصرار قائده ساديو ماني. وفازت السنغال بنتيجة 1-0 بهدف سُجل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي ليلة الأربعاء، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه سيقدم "في أقرب وقت ممكن" طعناً أمام المحكمة الدولية للرياضة (CAS) في لوزان.