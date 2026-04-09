وهكذا، قال إن أداء اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في خسارة 1:2 مساء الثلاثاء أمام حامل الرقم القياسي الألماني كان «مثالاً صارخاً آخر» على لاعب «خرج تماماً عن مساره»، كما هاجم كين بعنف.
"محْرِج ومربِك": أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز تضع فينيسيوس جونيور تحت نيران الانتقادات بعد أدائه أمام بايرن ميونخ
"لقد اختفت تلك الانفجارية، والمراوغات الجريئة، والإيقاع السريع الذي كان في السابق يُلقي الرعب في صفوف الدفاع ويترك الأظهرة ملقاة على الأرض - كل ذلك اختفى"، انتقد الإيرلندي، الذي يزعم أنه لاحظ لدى فينيسيوس "ليس مجرد تراجع في المستوى، بل هبوطًا خطيرًا في الأداء".
"لم يعد هو فيني الذي كنا نعرفه يومًا، ذاك الذي كان يستطيع بلحظة سحرية واحدة أن يحسم مباراة بمفرده. بدلًا من ذلك نرى لاعبًا يندفع إلى الالتحامات مع الكثير من المراوغات، ويتخذ قرارات سيئة، ويفقد الكرة بتهور، ولا يشكّل أي خطورة في الثلث الأخير. لا أهداف، لا تمريرات حاسمة، لا شرارة"، خلص كين.
فينيسيوس جونيور يمر بيوم سيئ أمام بايرن ميونيخ
أمام بايرن، كان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على جهته الهجومية اليسرى شبه مُقيَّد إلى حدّ كبير أمام مدافع بايرن ميونخ جوسيب ستانيشيتش، ولم يُشكّل خطرًا إلا على فترات متقطعة. وبعد خطأ فادح من دايو أوباميكانو، كان ينبغي لفينيسيوس أن يسجل هدف التعادل المؤقت 1:2 بعد 61 دقيقة، لكنه وهو منفرد أمام مانويل نوير سدد في الشباك الخارجية فقط.
وباستثناء ذلك، فإن أرقام البرازيلي هذا الموسم تبقى جديرة بالاهتمام. ففي 45 مباراة بمختلف المسابقات، ساهم فينيسيوس بـ17 هدفًا و13 تمريرة حاسمة، وفي دوري أبطال أوروبا وحده لديه 12 مساهمة تهديفية (خمسة أهداف وسبع تمريرات حاسمة) في 13 مباراة.
كين عن فيني جونيور: «على هذا المستوى لا تكفي الموهبة وحدها»
بحسب كين، إلا أنّه في اللحظات الصعبة رياضياً كانت تظهر مراراً وتكراراً تصرفات غير رياضية من شأنها أن تثير استياء كثير من الجماهير أيضاً: "التذمّر المستمر والسقوط في كل التحامات ثنائية بحثاً عن ركلة جزاء رخيصة - هذا مُحرج ومربك"، هاجم الرجل البالغ من العمر 54 عاماً.
ومن أجل مصلحة مسيرته المهنية، يتعيّن على فينيسيوس أن "يستيقظ" ويقدّم أخيراً مستويات قمة من جديد، "وإلا فعلى شخص آخر أن يحلّ محلّه. لأن الموهبة وحدها لا تكفي على هذا المستوى - يجب تقديم أداء."
في المقابل، تلقّى فينيسيوس مؤخراً دعماً من مدرب بايرن فينسنت كومباني. وعلى هامش مباراة مساء الثلاثاء دار بينهما حديث قصير خلال استراحة ما بين الشوطين. وعندما سُئل عن ذلك قال البلجيكي: "هذه أول مرة ألتقيه فيها. أرى أن على فيني أن يبقى كما هو. من جهتي لديه دعم كامل. ولا يهم إطلاقاً إن كان لاعباً من الفريق المنافس أم لا."