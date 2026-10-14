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Salem A Dawsari Mohamed Noor GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

نصيحة محمد نور "العاشق": يرى أزمته تتكرر مع سالم الدوسري في الهلال.. هناك جزء من الحقيقة، فهل يفعلها النصر مجددًا؟

فقرات ومقالات
سالم الدوسري
الهلال
النصر
الاتحاد
دوري روشن السعودي

نور وسالم.. اسمان من بين الأفضل في تاريخ السعودية الكروي

بدأ العد التنازلي الآن في عقد القائد السعودي الكبير سالم الدوسري، مع عملاق الرياض الهلال؛ والذي ينتهي في 30 يونيو 2027، بشكل رسمي.

هذا العد التنازلي؛ تزامن مع سلسلة من الإصابات التي ضربت سالم، ومنعته من الظهور في أي مباراة رسمية خلال الموسم الرياضي الحالي.

نعم عزيزي القارئ؛ سالم لم يشارك في أي مباراة رسمية خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027 حتى الآن، لتزداد متاعبه داخل قلعة الزعيم.

متاعب هذا القائد السعودي الكبير؛ بدأت بالانخفاض الملحوظ في مستواه الموسم الماضي 2025-2026، مع تلقيه الكثير من الانتقادات ومطالبات هلالية بالتخلص منه.

ووسط كل ذلك؛ خرج الأسطورة السعودية محمد نور بنصيحة مباشرة إلى سالم الدوسري، بشأن مستقبله مع فريق الهلال الأول لكرة القدم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد نصيحة نور إلى سالم في الساعات الماضية..

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما هي نصيحة محمد نور إلى سالم الدوسري؟

    في البداية وقبل كل شيء؛ يجب أن نشير إلى ما قاله الأسطورة السعودية محمد نور، في نصيحته إلى مواطنه سالم الدوسري.

    نور طالب سالم، خلال تصريحاته مع برنامج "نادينا"، في الساعات القليلة الماضية؛ بضرورة الرحيل عن عملاق الرياض الهلال، والبحث عن نادٍ جديد للانتقال إليه.

    وحسب تصريحات نور، يُمكن تلخيص سبب طلبه من سالم الرحيل عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، في مجموعة من النقاط السريعة؛ وهي:

    * أولًا: نور يحب سالم كثيرًا؛ بل ويراه من أفضل 10 لاعبين في تاريخ السعودية.

    * ثانيًا: نور يرى أن سالم يجب أن يشارك في المباريات؛ وألا يجلس على دكة البدلاء.

    * ثالثًا: نور يعتقد أن عودة سالم من الإصابة وعدم مشاركته أساسيًا مع الهلال؛ قد يسببان مشكلات كبيرة داخل غرفة الملابس.

    * رابعًا: نور يزعم أن الهلال قد يواجه صعوبة في احتواء الموقف داخل غرفة الملابس؛ لذا فإن الأفضل لسالم أن يبحث عن نادٍ جديد للانتقال إليه رسميًا.

    وكما ذكرنا.. سالم لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الزعيم الهلالي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بسبب الإصابات التي عانى منها؛ وسط تعاقدات هجومية مهمة للغاية، أبرمها الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي.

  • Hilal Ollie Watkins Gabriel Martenilli (Goal Only)Goal AR

    تعاقدات الهلال.. مؤشر على تراجع قيمة سالم الدوسري!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث عن التعاقدات التي أبرمها عملاق الرياض الهلال، في صيف العام الحالي.

    الهلال تعاقد مع عددٍ من النجوم الأجانب والمحليين بالفعل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك على النحو التالي:

    * الصفقات الأجنبية: الإنجليزي أولي واتكينز، البرازيلي جابرييل مارتينيلي والهولندي كريسينسيو سامرفيل.

    * الصفقات المحلية: صبري دهل، نواف الحبشي وعبدالله العنزي.

    ويكفي أن نذكر "واتكينز، مارتينيلي وسامرفيل"؛ حيث تبدو المنافسة على المراكز الهجومية أكثر صعوبة بالنسبة إلى القائد السعودي الكبير سالم الدوسري، خاصة في ظل نجاح هذا الثلاثي الأجنبي في تثبيت أقدامه بالتشكيل الأساسي.

    نعم.. مع ضغط الروزنامة، ولعب مباراة كل يومين أو ثلاثة، قد يحصل سالم على بعض الدقائق بعد العودة للملاعب مجددًا؛ ولكن المؤشرات الأولية تطرح احتمال خسارته مقعده في التشكيل الأساسي، خاصة في ظل انخفاض مستواه قبل إصابته أيضًا.

    ومثلما ذكرنا في بداية تقريرنا، بدأ مستوى سالم ينخفض بشدة في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ ما أدى إلى تعرضه لانتقادات جماهيرية وإعلامية، مع ظهور عديد من التقارير التي تتحدث عن تفكير الهلال في الاستغناء عنه.

  • mohamed noor GOAL ONLYGoal AR

    نصيحة نور.. هناك جزء من الحقيقة يا سالم، ولكن!

    بعد الحديث عن صفقات عملاق الرياض الهلال، واحتمال تراجع مكانة القائد الكبير سالم الدوسري داخل الفريق؛ لنعد الآن إلى نصيحة الأسطورة السعودية محمد نور، سالفة الذكر.

    نور، عند توجيه نصيحته إلى سالم بضرورة مغادرة فريق الهلال الأول لكرة القدم، والبحث عن نادٍ آخر للانتقال إليه؛ ربما كان يرى أزمته مع عملاق جدة الاتحاد، تتكرر من جديد.

    ونحن نعلم أن نور دخل في أزمة كبيرة مع إدارة الاتحاد؛ انتقل بسببها إلى عملاق الرياض النصر في موسم 2013-2014، قبل العودة إلى قلعة العميد مجددًا.

    رؤية نور لتكرار أزمته مع الاتحاد، في صورة سالم والهلال، فيها جزء من الحقيقة وليس كلها؛ وهو ما يُمكن استعراضه في الآتي:

    * أولًا: انخفاض قيمة نور في الاتحاد

    أساس الأزمة بين نور والاتحاد، في صيف عام 2013؛ هو أن إدارة الرئيس محمد فايز وقتها، طلبت من الأسطورة السعودية الحصول على إجازة حتى نهاية الموسم.

    وبررت الإدارة الاتحادية قرارها آنذاك، بمجموعة من الأسباب المثيرة، هي:

    - 1/ إبعاد اللاعب عن الضغوط الجماهيرية والإعلامية؛ بعد الخروج من البطولة الآسيوية.

    - 2/ منح الفرصة لجيل جديد من الشباب؛ لإثبات أنفسهم مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    أي أن الاتحاد وقتها؛ كان يرى أن مرحلة نور تحتاج إلى تغيير، وأنه يجب إعداد فريق جديد، وهو ما جعل اللاعب يشعر بأن دوره مع النادي قد انتهى.

    وما يحدث في الهلال ربما يكون شبيهًا بالفعل؛ فمع تقدم سالم في العمر، وانخفاض مستواه، وتعدد إصاباته، بدأت الإدارة تتعاقد مع نجوم جدد ينافسونه على المقاعد الأساسية.

    بمعنى.. لأول مرة نشعر بأن قيمة سالم بدأت تتراجع في صفوف الفريق الهلالي، وأن النادي بدأ يعتاد على اللعب والفوز في غيابه.

    ومن هنا؛ ربما شعر نور بأن لاعبًا بقيمته هو وسالم لا يجب أن يتعرضا لهذا التهميش، وبالتالي طالب قائد الهلال بالرحيل.

    * ثانيًا: تصفية حسابات ضد محمد نور

    في هذه الجزئية.. يجب الحذر عزيزي القارئ؛ من أن حالة نور في الاتحاد، تختلف تمامًا عن حالة سالم داخل القلعة الهلالية.

    هذا الاختلاف؛ يتمثل في الخلافات الشخصية بين نور وعدد من مسؤولي نادي الاتحاد آنذاك، على رأسهم:

    - 1/ عادل جمجوم: نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

    - 2/ نايف قزاز: أحد مسؤولي النادي وقتها.

    بل إن نور نفسه اعتبر أن هذا الثنائي سالف الذكر، حرص على تصفية الحسابات معه؛ من خلال إبعاده عن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    أما ملف سالم في الهلال بالكامل؛ فيرتبط وفق المعطيات المتاحة، بالجانب الفني لفريق الكرة، وانخفاض مستوى اللاعب، بالإضافة إلى الإصابات والتقدم في العمر.

    أي أننا إذا رأينا سالم الدوسري يغادر فريق الهلال الأول؛ فقد يكون ذلك لأسباب فنية، وليس بسبب خلافات شخصية أو تصفية حسابات، ما لم تظهر معطيات أخرى تثبت عكس ذلك.

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    كلمة أخيرة.. هل يفعلها النصر مع سالم مثل محمد نور؟

    الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ؛ أن هناك بعض الحقائق بخصوص علاقة القائد السعودي الكبير سالم الدوسري بعملاق الرياض الهلال، وهي:

    * أولًا: ينتهي عقد سالم في 30 يونيو 2027؛ وسط تساؤلات بشأن مستقبله.

    * ثانيًا: تعاقد الهلال مع نجوم كثر في الخط الهجومي؛ ما يزيد المنافسة على مشاركة سالم أساسيًا.

    * ثالثًا: ستكون طريقة تعامل سالم مع وضعه بعد العودة من الإصابة، ومدى تقبله المنافسة على مكانه؛ من الأمور التي تستحق المتابعة.

    ووسط كل ذلك؛ ظهر لنا الأسطورة السعودية محمد نور بنصيحته إلى سالم، بضرورة الرحيل عن فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    وعندما رحل نور عن الاتحاد في موسم 2013-2014، انتقل إلى عملاق الرياض الآخر النصر، الذي استغل الفرصة بأفضل طريقة ممكن؛ ليبقى السؤال الآن، هو: "هل يتكرر السيناريو مع سالم؟!".

    وعلى مدار مسيرته الكروية، ارتبط اسم سالم كثيرًا بإمكانية الانتقال إلى النصر؛ لكن اللاعب واصل تجديد عقده مع الهلال، متمسكًا بالاستمرار في صفوفه.

    وفنيًا.. قد يستفيد النصر من سالم بشدة، إذا أتيحت له فرصة التعاقد معه؛ خاصة أن اللاعب يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب السعودية، وقدرات هجومية يمكن أن تضيف إلى أي فريق.

    والحال ينطبق على باقي الأندية السعودية الكبيرة، خاصة عملاق جدة الاتحاد؛ لذا فإن الخيارات قد تكون عديدة أمام سالم، إذا قرر مغادرة الهلال بالفعل.