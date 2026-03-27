عودة محمد نور للاتحاد؟: اسمك سيُلازم منبوذ الجماهير.. و"فضحك نجوم العميد" يمهد لفصل جديد من محرقة الأساطير!

وكما ذكرنا في بداية تقريرنا، الكثير من الأساطير احترقوا بشكلٍ كبير للغاية؛ بعد عودتهم إلى أنديتهم التي صنعوا التاريخ معها، في مناصب مختلفة.

وقد لا يختلف الحال كثيرًا مع الأسطورة محمد نور، إذا عاد إلى عملاق جدة الاتحاد في منصب إداري، في ظل الظروف - سالفة الذكر -؛ والتي تحدثنا عنها خلال السطور الماضية، من تقريرنا.

ومن الممكن أن نستعرض بعض الأساطير التي احترقت، بعد العودة إلى أنديتها من جديد، في مناصب فنية أو إدارية؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: تشافي وكومان

عاد الإسباني تشافي هيرنانديز والهولندي رونالد كومان، أسطورتي العملاق الكتالوني برشلونة، إلى النادي من جديد؛ وذلك في منصب المدير الفني للفريق الأول.

ورغم تتويج تشافي بثنائية الدوري الإسباني والسوبر المحلي، وكومان بكأس الملك؛ إلا أن الثنائي تم إقالتيهما فيما بعد، مع دخولهما في خلافات عنيفة مع مجلس الإدارة.

وتم إقالة هذا الثنائي من منصبيهما؛ بسبب انهيار النتائج بشكلٍ كبير، وفقدان الفريق البرشلوني لـ"هويته" المعروفة.

* ثانيًا: تشابي ألونسو

بعد أن تألق مع العملاق العاصمي ريال مدريد كـ"لاعب"، عاد الإسباني تشابي ألونسو إلى النادي كـ"مدرب"؛ وذلك في صيف عام 2025.

إلا أن ألونسو لم يستمر في منصبه سوى 6 أو 7 أشهر فقط؛ وذلك بسبب تراجع النتائج، ودخوله في خلافات عنيفة مع اللاعبين.

ووقفت إدارة الميرينجي برئاسة فلورنتينو بيريز، في صف اللاعبين ضد المدير الفني الإسباني الشاب؛ لتتم إقالته من منصبه في يناير 2026، بشكلٍ رسمي.

* ثالثًا: بافيل نيدفيد

الأسطورة التشيكية الذي كتب المجد مع العملاق الإيطالي يوفنتوس؛ عاد إلى النادي من جديد، في منصب "نائب الرئيس".

لكن.. نيدفيد تورط في العديد من المشاكل القانونية مع مجلس إدارة يوفنتوس، مُتعلقة بقضايا "المكاسب الرأسمالية"؛ ما أدى إلى استقالته من منصبه في 2022.

* رابعًا: كان وحميديتش

شهد العملاق البافاري بايرن ميونخ عودة اثنين من أساطيره، في مناصب إدارية؛ وهما الألماني أوليفر كان والبوسني حسن صالح حميديتش.

كان تولى منصب المدير التنفيذي؛ بينما عاد حميديتش إلى بايرن ميونخ، كمدير رياضي.

وعلى الرغم من تحقيق البايرن بطولات في عهدهما؛ إلا أنه تم إقالة الثنائي من منصبيهما، بحجة سوء إدارة ملف المدير الفني والتسبب في فقدان "هوية" النادي.

* خامسًا: خوان ريكيلمي

أيقونة نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني؛ عاد إلى هذا الكيان الرياضي العملاق، في منصب نائب الرئيس ثم الرئاسة.

ولم تمنع شعبية ريكيلمي الجارفة، من تعرضه للهجوم العنيف؛ حيث شهدت فترته صراعات علنية مع مدربين ولاعبين كبار، إلى جانب اتهامات بـ"الديكتاتورية" في اتخاذ القرارات.