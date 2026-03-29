"بهذه الطريقة سيزيدون المشاكل" .. أول تصرف من محمد نور وحمد المنتشري داخل الاتحاد بعد التعيين يواجه بانتقادات

الاتحاد يمر بمنعطف خطير الموسم الجاري بعدما توج الموسم الماضي بطلًا لدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث بدأه بوداع كأس السوبر السعودي 2025-2026 من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام النصر (1-2).

كذلك ودع العميد كأس الملك الموسم الجاري بهزيمة تاريخية أمام الخلود، في ركلات الترجيح، ليصعد الأخير للنهائي لأول مرة في تاريخه، في انتظار مواجهة الهلال.

أما في دوري روشن 2025-2026، فكتيبة كونسيساو مهددة بخسارة مقعدها في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - إذا لم تحقق لقب النسخة الحالية من البطولة القارية بالطبع - حيث تحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة من 26 مباراة.

وأخيرًا في النخبة الآسيوية، صعد الاتحاد لمواجهة الوحدة الإماراتي في دور الـ16، على أن تقام المباراة في 14 من أبريل المقبل.

عطفًا على تلك النتائج، خرجت أصوات مطالبة برحيل مجلس إدارة النادي برئاسة فهد سندي، وكذلك الثنائي الأجنبي دومينجوس سواريز؛ الرئيس التنفيذي، ورامون بلانيس؛ المدير الرياضي، بجانب المدرب سيرجيو كونسيساو.

لكن إدارة الاتحاد اتخذت قرارًا مفاجئًا بتعيين محمد نور وحمد المنتشري كمستشارين لرئيس مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم.



