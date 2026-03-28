قصة تورام ودور كريم بنزيما: محمد قادر ميتي يرد على الانتقال للهلال من أجل الأموال .. ويكشف تأثير إنزاجي!

لهذا السبب قرر الرحيل إلى الهلال..

قرر محمد قادر ميتي، موهبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الخروج عن صمته، والرد على الادعاءات حول انتقاله إلى دوري روشن، من أجل الأموال، كاشفًا عن "نقطة التحول" التي غيرت مساره إلى السعودية، رغم أنه كان يرغب "مبدئيًا" في البقاء مع فريقه السابق رين.

المهاجم صاحب الـ18 عامًا، الذي نشأ في مدينة كريتاي، ومثل الفئات السنية في فرنسا، قبل أن يغير مساره لتمثيل منتخب كوت ديفوار تحت 23 عامًا، قرر الكشف عن كواليس العرض الهلالي، ووجود المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي كان محفزًا له لاتخاذ خطوة الانتقال إلى المملكة.

  • ميتي مع الهلال .. التركيز على الآسيوية

    وتعاقد نادي الهلال مع محمد قادر ميتي، الذي يعد بمثابة "صفقة للمستقبل"، في الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد حتى يونيو 2029، في صفقة تكفل بها الأمير الوليد بن طلال.

    وشارك الموهبة الشابة مع الفريق الأول بالهلال في مباراتين فقط بدوري روشن السعودي، بإجمالي "15" دقيقة، بين مباراتي الأهلي والاتفاق، اللتين شارك بهما بديلًا، في الجولتين 20 و22.

    ورغم ذلك، إلا أن سيموني إنزاجي، منح مساحة أكبر لموهبة رين، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث خاض مباراتي شباب الأهلي والوحدة الإماراتيين، في آخر جولتين من مرحلة الدوري.

  • كواليس الانتقال إلى الهلال

    وقال ميتي، في حوار مع صحيفة "ليكيب"، إن الهلال كان قد تقدم بعرض بالفعل من أجل التعاقد معه، منذ الفترة الصيفية الماضية، ورغم أنه كان يرغب في البقاء مع ستاد رين، إلا أن عدم مشاركه كثيرًا، دفعته لفتح باب النقاش مع عائلته والمقربين منه، حتى استقر على اتخاذ خطوة الانتقال إلى الزعيم.

    وفسّر ميتي انتقاله إلى الهلال، بأن المشروع الذي عُرض عليه كان جذابًا، والنادي يعد خطوة جيدة له من أجل تحقيق أهدافه، مضيفًا أن الجانب المالي لعب دورًا بالفعل، لأن هذا الخيار مناسب أيضًا لعائلته، ولكن هذه نظرة مبسطة للغاية.

    قصة تورام

    وتحدث محمد قادر ميتي، عن سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، الذي قال إنه كان يشاهده في التلفاز، ثم بات يتحدث معه، والأمر كان بحد ذاته رائعًا.

    وأضاف أن إنزاجي قدم خطة واضحة له من أجل التطور كرأس حربة، وضرب مثالًا على ذلك، بذكر الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم إنتر، وأن تلك الخطة حفزته على الانتقال إلى الهلال.

  • "لن أحاول إقناع الناس"

    وأضاف ميتي "لن أحاول إقناع الناس، ولكن الهلال نادٍ عظيم يستحق الفوز دومًا بكل شيء، بفضل ما يملكه من لاعبين مميزين ومدرب رائع، والآن بات على عاتقي مهمة إثبات أني اتخذت القرار الصائب".

    وبات ميتي يملك تحديًا كبيرًا، لإبراز موهبته في فريق طموح بحجم الهلال، فضلًا عن مستويات التحدي في دوري روشن السعودي الذي يمتلك استثمارات ضخمة ونجومًا عالميين.

    ونوّه الفرنسي بأن بدايته مع الهلال لم تكن سهلة؛ حيث بات مطالبًا بالعمل على تقوية الجانب البدني، والتأقلم مع درجات الحرارة، مضيفًا أن إنزاجي طلب منه أن يكون لاعبًا مكتملًا شاملًا، لذلك كان عليه أن يغير من اسلوبه المعتاد، وأن الأمر سيتطلب مزيدًا من الوقت، ولكنه سيصل إلى هدفه وسيقدم كل ما لديه.

    التدرب مع كريم بنزيما

    وتطرق محمد قادر ميتي للحديث عن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الهلال، قائلًا إن وجوده سيساعده كثيرًا في مستقبله.

    ونوّه ميتي بأن بنزيما يتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، ولذلك التدرب معه أمر رائع، خاصة وأنه يقدم النصيحة إليه ويساعده كثيرًا، كما يتحدث معه عن الصعوبات التي واجهها، ويدفعه للتطور فيما يتعلق بالتمركز الصحيح ورؤية تمركز حراس المرمى.

    مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، بـ64 نقطة، كما تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود.

    أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.

