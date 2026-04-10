Getty
ترجمه
محمد صلاح يوجّه رسالة مؤثرة إلى آندي روبرتسون بعد إعلان رحيل زميله في ليفربول
تحية أسطورة لصديق
لجأ صلاح إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مشاعره، حيث نشر مجموعة من الصور التي تُبرز الشراكة الطويلة الأمد بين الثنائي في ميرسيسايد. وقد كافح المهاجم المصري للعثور على الكلمات المناسبة لرحيلٍ يُمثل نهاية حقبة بالنسبة لـ«الريدز»، مسلطًا الضوء على الرابطة الشخصية العميقة التي نشأت بينهما منذ وصولهما معًا إلى النادي في صيف 2017.
وكتب على حسابه في منصة «إكس» (تويتر سابقًا) @MoSalah: «مع هذه الصور التي تُظهر الرابط الذي جمعنا، كدتُ أشعر بأنني أستطيع الإفلات من قول أي شيء عن رحيلك. لقد كان شرفًا أن أكون زميلك وصديقك. لقد فزت بكل شيء وتغادر كأسطورة. أنا متأكد أننا سنلتقي مجددًا».
وتأتي الرسالة بعد أن كان روبرتسون قد قاد تحيات غرفة الملابس لصلاح عقب إعلان المهاجم نفسه رحيله، في انعكاسٍ للاحترام المتبادل بين اثنين من عظماء أنفيلد.
- Getty Images Sport
نهاية رحلة استمرت تسع سنوات
أكد ليفربول رسميًا أن قائد اسكتلندا سيُسدل الستار على فترته الحافلة بالألقاب التي امتدت تسع سنوات مع النادي عند انتهاء عقده هذا الصيف. فبعد التعاقد معه من هال سيتي مقابل مبلغ متواضع، تجاوز اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا كل التوقعات، ليصبح ركيزة أساسية في فرقٍ توّجت بألقاب إنجلترا وأوروبا والعالم تحت قيادة يورغن كلوب ثم آرني سلوت. وقد أقرّ النادي بإسهامه الهائل، مشيرًا إلى أنه سيرحل بصفته "أسطورة حقيقية لليفربول" بعد مشاركته في 373 مباراة.
وبالحديث عن قراره، اعترف الدولي الاسكتلندي بأن مغادرة أنفيلد هي أصعب شيء اضطر إلى القيام به. وقال روبرتسون: "لقد كان جزءًا كبيرًا من حياتي وحياة عائلتي خلال السنوات التسع الماضية. لكن بالنسبة لي، اللاعبون ينتقلون، والآخرون ينتقلون أيضًا – الشيء الذي يبقى كما هو هو النادي وبالطبع الجماهير. لقد عشت تسع سنوات رائعة هنا. أعتقد أن الوقت قد حان الآن لأمضي قدمًا وأذهب إلى أي وجهة ستكون خطوتي التالية".
رحيل جماعي في أنفيلد
يتزامن رحيل روبرتسون مع فترة انتقالية مهمة لليفربول، إذ يصبح النجم البارز الثاني الذي يعلن رحيله في الصيف. وبينما يرحل صلاح بعد اتفاقه على إنهاء عقده قبل عام من نهايته، يغادر روبرتسون بصفته لاعبًا حرًا. ويعكس هذا الرحيل المزدوج تغييرًا في الحرس، مع توجه النادي نحو نواة أصغر سنًا وهو يودّع في الوقت نفسه قدامى لاعبي أكثر تشكيلاته نجاحًا خلال عقود.
وقد وجد الاسكتلندي نفسه هذا الموسم أقرب إلى لاعب ضمن التشكيلة، وغالبًا ما يلعب دورًا ثانويًا خلف الوافد الصيفي ميلوش كيركيز. ورغم تراجعه في ترتيب الخيارات، لا يزال مصممًا على إنهاء موسمه الأخير بأفضل صورة ممكنة، قائلًا: "لا أزال مركزًا تمامًا على محاولة إنهاء هذا الموسم بأكبر قدر ممكن من الإيجابية، لمساعدة هؤلاء الشبان ومحاولة تقديم بعض اللحظات الجيدة الإضافية للجماهير. هذا هدفي وآمل أن نتمكن من القيام بذلك".
- Getty Images Sport
إرثٌ محفورٌ في أدوات المائدة الفضية
يترك روبرتسون خلفه خزانة ألقاب تضم تسع قطع من الكؤوس، أبرزها لقبا الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا 2019. وإسهامه الإحصائي لا يقل إثارة للإعجاب، إذ سجل 82 مساهمة تهديفية من خط الدفاع خلال فترة ارتدائه القميص الأحمر. وقد أصبحت طاقته الدؤوبة على الجهة اليسرى سمة مميزة لهوية ليفربول، ما جعله أحد أكثر الشخصيات محبوبية في عصر «الكوب» الحديث.