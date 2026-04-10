محمد صلاح يوجّه رسالة مؤثرة إلى آندي روبرتسون بعد إعلان رحيل زميله في ليفربول

لجأ صلاح إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مشاعره، حيث نشر مجموعة من الصور التي تُبرز الشراكة الطويلة الأمد بين الثنائي في ميرسيسايد. وقد كافح المهاجم المصري للعثور على الكلمات المناسبة لرحيلٍ يُمثل نهاية حقبة بالنسبة لـ«الريدز»، مسلطًا الضوء على الرابطة الشخصية العميقة التي نشأت بينهما منذ وصولهما معًا إلى النادي في صيف 2017.

وكتب على حسابه في منصة «إكس» (تويتر سابقًا) @MoSalah: «مع هذه الصور التي تُظهر الرابط الذي جمعنا، كدتُ أشعر بأنني أستطيع الإفلات من قول أي شيء عن رحيلك. لقد كان شرفًا أن أكون زميلك وصديقك. لقد فزت بكل شيء وتغادر كأسطورة. أنا متأكد أننا سنلتقي مجددًا».

وتأتي الرسالة بعد أن كان روبرتسون قد قاد تحيات غرفة الملابس لصلاح عقب إعلان المهاجم نفسه رحيله، في انعكاسٍ للاحترام المتبادل بين اثنين من عظماء أنفيلد.