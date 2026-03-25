Getty Images Sport
ترجمه
محمد صلاح يوافق على التنازل عن راتبه في ليفربول البالغ 400 ألف جنيه إسترليني لتسهيل رحيله مجانًا في الصيف
تم التوصل إلى تعديل العقد
وفقًا لموقع talkSPORT، توصل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى اتفاق تاريخي لـ"تعديل" السنة الأخيرة من عقده الحالي، وهو تسوية مشابهة لتلك التي سبقت رحيل يورغن كلوب في عام 2024. على الرغم من توقيعه على تمديد عقده لمدة عامين الموسم الماضي، لن يكمل صلاح العام الثاني، متنازلاً فعلياً عن راتبه البالغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً لضمان خروج سلس. وبينما بدأت المحادثات بشأن مستقبله في ديسمبر، يُعتقد أن الخلاف العلني مع المدرب أرني سلوت قد عجل بهذه العملية. عقب التعادل مع ليدز يونايتد، اتهم صلاح بشكل لافت سلوت برغبته في رحيله، مما يشير إلى انهيار العلاقة المهنية بينهما.
- Getty Images Sport
وداع مؤثر
تحدث صلاح عن رحيله الوشيك في رسالة فيديو مؤثرة مساء الثلاثاء. وقال: "للأسف، لقد حان اليوم. هذا هو الجزء الأول من وداعي". "سأغادر ليفربول في نهاية الموسم. لم أتخيل أبدًا إلى أي مدى سيصبح هذا النادي، وهذه المدينة، وهؤلاء الناس جزءًا من حياتي. ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم. إنه شغف. إنه تاريخ. إنه روح. لا أستطيع أن أشرح ذلك بالكلمات لأي شخص ليس جزءاً من هذا النادي. احتفلنا بالفوز. فزنا بأهم الألقاب وقاتلنا معاً خلال أصعب الأوقات في حياتنا.
"أود أن أشكر كل من كان جزءًا من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا، وخاصة زملائي في الفريق، السابقين والحاليين. أما بالنسبة للجماهير، فلا أجد الكلمات الكافية. الدعم الذي أظهرتموه لي، خلال أفضل أوقات مسيرتي، ووقوفكم إلى جانبي في أصعب الأوقات. إنه شيء لن أنساه أبدًا، وسأحمله معي دائمًا. الرحيل ليس سهلاً أبدًا. لقد منحتموني أفضل أوقات حياتي، وسأظل دائمًا واحدًا منكم، وسيظل هذا النادي دائمًا بيتي، لي ولعائلتي. شكرًا لكم على كل شيء. بفضلكم جميعًا، لن أمشي وحدي أبدًا."
تحذير صريح من الوكيل
تُبرز الصورة الأوسع الأثر الهائل الذي أحدثه صلاح في ميرسيسايد، حيث سجل 255 هدفاً وفاز بجميع الألقاب الكبرى، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا. على الرغم من مكانته الأسطورية، لا تزال وجهته المقبلة محاطة بالغموض مع تزايد الاهتمام من الدوري السعودي للمحترفين ودوري كرة القدم الأمريكي. ورداً على التكهنات المتزايدة، وجه وكيل أعماله رامي عباس عيسى تحذيراً صريحاً للجماهير: "لا نعرف أين سيلعب محمد الموسم المقبل. وهذا يعني أيضاً أن لا أحد آخر يعرف. احذروا من الباحثين عن الشهرة الذين يبحثون عن الإثارة".
- Getty Images Sport
المطاردة النهائية للفوز بالكأس
مع دخول موسم 2025-2026 مرحلته الأخيرة، لا يزال صلاح يركز بقوة على إنهاء مسيرته في أنفيلد بحصد المزيد من الألقاب. ورغم أن مسيرة ليفربول في الدفاع عن اللقب كانت مخيبة للآمال، إلا أن النادي لا يزال في المنافسة في ربع نهائي كل من دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي. وقد عانى صلاح من تراجع في مستواه هذا الموسم، حيث سجل عشرة أهداف فقط في جميع المسابقات، لكن وجوده لا يزال حيوياً في سعي «الريدز» للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى وتحقيق المزيد من النجاحات الملموسة.