جلطة سراي أم مانشستر يونايتد؟: محمد صلاح كسر تقاليد الأتراك "بعقله" .. ارتدِ قميص "صاحب الهاتريك" يا أوسيمين!

هناك مباريات يكون الفوز فيها أكبر من مجرد "ثلاث" نقاط، خاصة وإن كنت البطل الأول في اقتناص الفوز، هكذا كان محمد صلاح، الذي قاد طرابزون سبور، لانتصار ساحق على جلطة سراي بنتيجة (4-0)، من قلب ميدان بابارا بارك، ضمن الجولة السادسة من دوري السوبر التركي "2026-2027".
انتصار أثبت بأن صلاح "جوهرة لم تفقد بريقها"، بعدما ساهم في رباعية طرابزون، سواءً بتسجيله الأهداف الأول والثالث والرابع، أو بصناعته الهدف الثاني إلى نوح سافيولو، في الدقائق 4 و39 و44 و80، في مباراة شهد طرد لاعب جلطة سراي أوجوتشوكو، وكذلك مدربه أوكان بوروك.
الواقع تراه في ترتيب الـ(سوبر ليج)؛ طرابزون "المتخبط" يحقق انتصاره الثالث، ويرفع رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثالث، وجلطة سراي المتصدر الذي حقق 4 انتصارات متتالية، يتذوق خسارته الأولى في المسابقة.
وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز ما قدم صلاح في مواجهة طرابزون وجلطة سراي..