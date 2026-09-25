محمد صلاح ضد أنجولا: حسام حسن يخنقه وزملاؤه يتجاهلوه.. "يا ليته يظهر مع مصر بنسخة طرابزون سبور الذي سخرتم منه"!

"حضر من تركيا بجسده فقط"؛ هكذا هو عنوان ظهور النجم الكبير محمد صلاح مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، في مواجهة أنجولا.

صلاح شارك لمدة 61 دقيقة فقط، في تعادل مصر (0-0) مع أنجولا مساء يوم الجمعة؛ وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثانية" بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وخلال الـ61 دقيقة التي شارك فيها، لم نُشاهد الكثير من صلاح ضد أنجولا؛ رغم أن اللاعب يمر بأفضل مرحلة مع فريقه التركي طرابزون سبور، الذي انضم إليه في صيف العام الحالي.

نعم.. صلاح لم يظهر هجوميًا، سوى في لعبة وحيدة فقط؛ وبخلاف ذلك ظل مختفيًا تمامًا، حتى تم استبداله بزميله أحمد سيد زيزو.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور محمد صلاح ضد منتخب أنجولا..