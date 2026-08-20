"محمد صلاح ليس بطل مارفل وعليه فسخ عقده فورًا"!.. ردود أفعال خسارة طرابزون سبور ضد فيرينتسفاروشي

تلقى النجم المصري محمد صلاح، ضربة قاسية للغاية؛ وذلك في ظهوره القاري الأول، مع نادي طرابزون سبور التركي.

طرابزون خسر (0-1) على أرضه ووسط جماهيره، ضد نادي فيرينتسفاروشي المجري، ضمن منافسات ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وتفاعل عشاق الساحرة المستديرة عامة والمصريون خاصة، مع هزيمة طرابزون سبور الأوروبية؛ حيث أجمع الغالبية العظمى عبر منصة "إكس"، على ضعف زملاء صلاح.

واعتبر الكثيرون أن صلاح ارتكب خطأً في حق نفسه، بالانتقال إلى فريق ضعيف مثل طرابزون سبور؛ بل أن البعض طالب الفرعون المصري، بفسخ عقده سريعًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، أبرز ردود الأفعال؛ بعد هزيمة طرابزون ضد فيرينتسفاروشي، بحضور محمد صلاح..