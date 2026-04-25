Goal.com
مباشر
محمود خالد

ابتسامة ترعب جماهير ليفربول ومصر: صلاح عانى أمام "متعدد الأدوار" .. ولا روح رياضية من كريستال بالاس!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
ليفربول
كريستال بالاس
الدوري الإنجليزي الممتاز

ماذا يحدث لك يا صلاح؟

كريستال بالاس، اسم لا يروق لأي مشجع عاشق لليفربول، ذلك الفريق الذي انتزع الدرع الخيرية منه، وانتصر عليه في الدور الأول (2-1)، ووجه إليه الضربة القاضية في كأس كاراباو، ليطيح به بثلاثية نظيفة.

من قلب الآنفيلد، شارك محمد صلاح أساسيًا، من أجل تحقيق "ثأر متأخر" أمام كريستال بالاس، وكان شاهدًا على ثنائية أحرزها ألكسندر إيزاك وأندري روبرتسون، في الدقيقتين 35 و40.

ولكن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، صلاح يغادر ملعب المباراة، في تبديل اضطراري، ليشارك فريمبونج بديلًا له في الدقيقة 59.

وتمكن ليفربول من اكتساح كريستال بالاس بنتيجة (3-1)، على ملعب الآنفيلد، في مباراة الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن دانيل مونوز وقع على هدف كريستال بالاس في الدقيقة 71، إلا أن فلوريان فيرتس، أطلق رصاصة الرحمة في الدقيقة 90+6.

ورفع ليفربول رصيده إلى 58 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول البريمييرليج، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 43 نقطة، في المركز الثالث عشر.

ماذا صنع محمد صلاح خلال ساعة أمام كريستال بالاس؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CRYSTAL PALACEAFP

    المعاناة أمام "متعدد الأدوار"

    إذا ما جاء الحديث عن جايدي كانفو، فهو ذلك المدافع صاحب الـ19 عامًا، الذي قاده القدر ليكون "حائط الصد" أمام تحركات محمد صلاح، في مباراة اليوم.

    كانفو, خريج أكاديمية كليرفونتين العريقة، التي أخرجت مواهب مثل كيليان مبابي وتيري هنري وأنيلكا، بدأ حياته كمهاجم، إلا أنه خلال فترة كوفيد، مر بطفرة نمو، كانت سببًا في تغيير مركزه إلى الدفاع، ليبدأ التدرج مع تولوز قبل انتقاله إلى كريستال بالاس، وما بين اللعب في الوسط الأيمن، وقلب الدفاع، وقع الدور عليه ليتولى مهمة مراقبة صلاح في الطرف الأيسر.

    والحق يُقال، فإن صلاح عانى من مراقبة كانفو، في أكثر من مناسبة، رغم أن الجناح المصري نجح أيضًا في الهروب منه، خلال اللقاء التي شهدنا فيها الهدف الأول.

    ومع اعتماد ليفربول، على المرتدّات السريعة، والبينيات الطويلة، ونقل السرعات من الخلف إلى الأمام في بضع تمريرات، جاء الارتكاز على صلاح لصنع التحولات الهجومية، إلا أن الرقابة الكبرى التي تعرض لها، والتي تمركزت في كانفو، مع بعض الدعم، جعلت صلاح لا ينجح سوى في التحامين فقط من أصل 6 مواجهات.

    • إعلان
  • Salah-Ramos(C)Getty Images

    صلاح وإصابة ما قبل المونديال

    ما قصة محمد صلاح مع الإصابات قبل كأس العالم؟ ما أشبه الليلة بالبارحة، إذا ما عدنا إلى ليلة 26 مايو 2018، وتحديدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث واقعة "كتف محمد صلاح" الشهيرة، أثناء تدخل المدافع سيرخيو راموس، والذي تسبب في إصابته بقوة، قبل مشاركة المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018.

    اليوم، ورغم أن الفارق الزمني على كأس العالم 2026، أكبر من نظيره بين إصابة صلاح وانطلاق مونديال 2018، إلا أن نجم ليفربول، بات أمام مفارقة غريبة، تتعلق بتعرضه للإصابة قبل البطولة العالمية.

    صحيح أن صلاح غادر الملعب بابتسامة وتصفيق الجماهير، وتمكن من السير حتى خرج من الميدان، مع استبداله باللاعب جيريمي فريمبونج، ولكن نأمل في النهاية أن تكون إصابته خفيفة قبل المونديال.

  • وودمان البطل وخروج عن الروح الرياضية

    "أدركت أن وقت لعبي سيكون محدودًا، وقد يتم استدعائي لمدة 10 أو 20 دقيقة، لذا، خلال الأشهر الثمانية التي كنت أتدرب فيها، كنت أفكر فقط في تلك الدقائق العشر والعشرين، حيث تشعر بالتوتر، ولكن يمكنك الاعتماد على كل التحضيرات التي قمت بها، وهذا ما حاولت القيام به"، بهذه الكلمات، تحدث الحارس فريدي وودمان، عن دوره كـ"حارس ثالث"، في ليفربول، والذي منحه القدر فرصة للتواجد في مواجهات حاسمة، في ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، ثم أساسيًا ضد كريستال بالاس، مع إصابة أليسون بيكر ومامارداشفيلي.

    ما قدمه وودمان، صاحب الـ29 عامًا، يدفعنا لرفع القبعة إليه، خاصة وأن ليفربول إذا ما خرج من الشوط الأول، محافظًا على نظافة شباكه، فإن الفضل لا يعود إلى تكتيك اللعب، بل لتألق "الحارس الثالث"، الذي سد الفجوات الدفاعية للريدز، وأنقذ فريقه من عدة فرص محققة.

    من خطأ كورتيس جونز و"إنقاذ" انفراد ماتيتا، إلى تواجد ماكسينس لكرواكس، في وضع منفرد داخل المنطقة أثناء كرة ركنية، ليوجهها برأسية، أبدع في التصدي لها، أثبت وودمان، بأن ليفربول لم يتأثر كثيرًا بخسارة حارسيه الأول والثاني نتيجة الإصابة، بل كسب حارسًا قادرًا على حماية عرينه في عدة لقطات حاسمة.

    ولعل تألق وودمان، كان مبررًا لكريستال بالاس، للقطة خرج فيها مونوز عن الروح الرياضية، حينما شاهد حارس ليفربول سقط مصابًا، ليستغل عدم توقف اللعب، ويسدد الكرة نحو الشباك، والسؤال هنا "ماذا يفعل الدفاع؟"، وكأن إصابة الحارس قد فتحت الغطاء عن الثغرات الدفاعية التي يعاني منها الريدز.

  • كلمة أخيرة ..

    لا حاجة للحديث عن تقدير جماهير ليفرول لصلاح، والذي يمر بأيامه الأخيرة مع الريدز، قبل رحيله في الصيف المُقبل.

    صلاح كاد أن يمنح ليفربول "هدية" ركلة جزاء، قد تجعله يزيد غلة أهدافه، ولكن الحكم رفض تلك الهدية، بعدما راجع تقنية الفيديو، وتأكد من عدم وقوع مخالفة ضد برينان جونسون.

    السيناريو المظلم شاهدناه بخروج صلاح مشتكيًا من الإصابة، وليتها تصبح إصابة طفيفة، لا تمنعه من حفل وداع جماهير الآنفيلد، أو الظهور مع منتخب مصر في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

دوري المؤتمر الأوروبي
شاختار دونيتسك crest
شاختار دونيتسك
شاختار
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول