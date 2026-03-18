أغضب جماهيره، أسعدهم وأرعبهم: محمد صلاح "كوكتيل غريب" ضد جلطة سراي.. وليفربول يهدد باريس سان جيرمان علنًا!

يقولون إن لليالي دوري أبطال أوروبا في "أنفيلد"، سحرًا خاصًا؛ لكن بالنسبة لنادي جلطة سراي التركي، كان كابوسًا مخيفًا.

وسقط جلطة سراي (0-4) ضد العملاق الإنجليزي ليفربول، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وبالتالي.. فشل الفريق التركي في الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب؛ والتي فاز فيها بهدف مقابل لا شيء، ضد ليفربول.

أما ليفربول بفضل رباعية الإياب، والتي سجلها دومينيك سوبوسلاي وهوجو إيكيتيكي وريان جرافنبرخ ومحمد صلاح؛ فقد ضمن التأهل إلى ربع نهائي البطولة الأوروبية، ضاربًا موعدًا ناريًا مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ليفربول الكبير على جلطة سراي..