محمد صلاح ليس كريستيانو رونالدو! لم يجد ليفربول «أي إقبال» على النجم المصري عند فتح باب العروض

وقد تحدث في بودكاست "The Football Boardroom" عن الأسباب التي دفعت ليفربول للتخلي عن لاعب كان يُعتبر في يوم من الأيام أثمن ما يملك: "قد تكون هناك أسباب عديدة تفسر ذلك، لكن الحقيقة المجردة هي أن مستوى مو صلاح قد انخفض بشكل كبير.

"أنيق وذكي، وهذا ينبع من حقيقة واضحة وهي أنه بعد الخلاف الشهير، حيث انتقد محمد صلاح أرني سلوت بشكل لاذع. كان ذلك خلافاً كبيراً للغاية وقلنا في ذلك الوقت إنه من المرجح أن يؤدي إلى نوع من الانفصال. إنه ما يعادل في كرة القدم الطلاق بدون ذنب. وهو ما يناسب الطرفين.

"بالنسبة لما حدث بين الخلاف والآن، أعتقد أنه يمكننا أن نستنتج بأمان أن ليفربول كان يتطلع إلى سوق الانتقالات لإيجاد مخرج من الموقف الفوضوي للغاية مع محمد.

"أظن أنهم اكتشفوا، ربما لمفاجأتهم، أنه لم يكن هناك سوق لمو حيث سيشتري أحدهم لاعباً تبقى له 18 شهراً في عقده مقابل ملايين وملايين الجنيهات.

"الحقيقة المجردة هي أن لاعبًا في عمر مو، الذي تراجعت مستواه، وتحيط به علامات استفهام دائمة، ولكن بشكل ملحوظ هذا الموسم بالتحديد، ويتقاضى راتبًا يزيد عن 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لم يكن هناك سوق انتقالات لمو حيث يمكنه كسب نفس المبلغ أو أكثر، ويحصل ليفربول على ملايين الجنيهات الإسترلينية مقابل التخلي عنه.

"المعياران هنا في كرة القدم النخبة هما الراتب والعمر والسمعة. هناك عدد قليل جدًا من نجوم كرة القدم الكبار الذين انتقلوا مقابل رسوم انتقال ضخمة في منتصف الثلاثينيات من عمرهم. كريستيانو رونالدو هو أحدهم، وكان الناس يأملون أن يكون صلاح رونالدو آخر."