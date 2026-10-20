يمكن لمحمد صلاح ورفاقه أن يتنفسوا الصعداء .. إعلان عقوبة رئيس طرابزون سبور في قضية المراهنات رسميًا

في 30 سبتمبر الماضي، أعلن الاتحاد التركي إحالة 448 إداريًا ومسؤولًا بأندية الدوري الممتاز والدرجة الأولى إلى لجنة الانضباط، بتهمة "الرهان" في آخر خمس سنوات، بينما كانوا يتولون مناصبهم في الأندية التركية.

من بين المتهمين، أرطغرل دوغان؛ رئيس طرابزون سبور، بجانب 13 إداريًا بالنادي نفسه، وهو العدد الأكبر من بين كافة الأندية المتهم مسؤوليها.

وقد أحيل 10 مسؤولين من بشكتاش، و5 من جلطة سراي، بجانب 3 من فنربخشه إلى لجنة الانضباط أيضًا بتهمة التورط في المراهنات خلال فترة عملهم.



