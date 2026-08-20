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Mohamed Salah Trabzonspor (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

محمد صلاح ضد فيرينتسفاروشي: لتتقبل الحقيقة المؤلمة.. رميت نفسك في "البحر الأسود" وهذه المباريات لم تعد تناسبك!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
طرابزون سبور
فيرينتسفاروشي
طرابزون سبور ضد فيرينتسفاروشي
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

ظهور أوروبي أول مخيب..

"من أين لأين يا محمد صلاح؟!".. هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه بقوة؛ بعد مشاهدة النجم المصري مع نادي طرابزون سبور التركي، بشكلٍ رسمي.

صلاح كتب تاريخه الكروي مع العملاق الإنجليزي ليفربول، على مدار 9 سنواتٍ كاملة؛ قبل أن يُفاجئ العالم أجمع، بالانتقال إلى طرابزون في صيف العام الحالي.

لكن يبدو أن الحياة لن تكون سهلة أبدًا، على هذا الفرعون المصري الكبير؛ وذلك في طرابزون، عاصمة "البحر الأسود" في تركيا.

وتعادل طرابزون (1-1) مع قاسم باشا، في مسابقة الدوري التركي 2026-2027، خلال الظهور الرسمي الأول لصلاح؛ قبل أن يسقط "أوروبيًا" مساء اليوم الخميس، ضد نادي فيرينتسفاروشي المجري.

وخسر طرابزون على أرضه ووسط جمهوره، بهدف مقابل لا شيء ضد فيرينتسفاروشي، ضمن منافسات ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور صلاح في مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي..

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    ليلة محمد صلاح الأوروبية تبدأ بـ"لفتة إنسانية"

    بدأت "الليلة الأوروبية الأولى" للنجم المصري محمد صلاح، مع نادي طرابزون سبور التركي؛ بلفتة إنسانية أكثر من رائعة.

    نعم.. صلاح نزل أرضية ملعب "بابارا بارك"، الخاص بفريق طرابزون الأول لكرة القدم؛ وبصحبته الطفل الإنجليزي إسحاق كيرني.

    إسحاق المصاب بمتلازمة "وولف - هيرشهورن"؛ هو أحد أشهر عشاق نادي ليفربول الإنجليزي، والنجم المصري محمد صلاح.

    وأعلن إسحاق أنه سيواصل تشجيع صلاح، حتى بعد رحيله عن ليفربول، والانتقال إلى طرابزون سبور؛ ما دفع إدارة النادي التركي للتكفل بجلب الطفل وعائلته إلى البلاد، لحضور التدريبات ومباراة فيرينتسفاروشي المجري.

    وبالفعل.. حضر هذا الطفل المباراة؛ حيث قاد هتافات الجماهير، قبل النزول إلى أرضية الملعب بصحبة صلاح.

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  • Kasimpasa-vs-Trabzonspor-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP

    محمد صلاح "المحرك الرئيس" رغم عدم التألُق!

    بعيدًا عن اللفتة الإنسانية.. لنتطرق الآن إلى أداء النجم المصري محمد صلاح، في مباراة نادي طرابزون سبور التركي ضد فريق فيرينتسفاروشي المجري؛ وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    صلاح لم يظهر بشكلٍ رائع أو حاسم، في هذه المباراة الأوروبية؛ ولكنه رغم ذلك كان المحرك الرئيس لهجمات النادي التركي، على النحو التالي:

    * أولًا: التحرُك بين الجناح وعمق الملعب.

    * ثانيًا: بعض التمريرات السحرية لزملائه.

    * ثالثًا: التسديد صوب مرمى الخصم أحيانًا.

    إلا أن صلاح اصطدم بواقعين صادمين؛ هما: "قلة جودة زملائه في خط المقدمة، وصعوبة تعامُله البدني مع نجوم فيرينتسفاروشي".

  • Kasimpasa-vs-Trabzonspor-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP

    حقيقة مؤلمة.. محمد صلاح لم يعد يحتمل هذه المباريات!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن صعوبات النجم المصري محمد صلاح "البدنية"، في ظهوره الأوروبي الأول مع نادي طرابزون سبور.

    نجوم فيرينتسفاروشي المجري، أخذوا تعليمات من مديرهم الفني، بضرورة إيقاف صلاح بأي شكل؛ سواء بقطع الكرة "قانونيًا" منه، أو ارتكاب الخطأ ضده.

    هُنا.. وجد النجم المصري نفسه، مضطرًا للدخول في التحامات بدنية متكررة؛ حيث خسر معظمها.

    بل أنه في الدقيقة 17، خسر صلاح إحدى الالتحامات الثنائية؛ لتُقطع الكرة منه، وتنتهي بهدف المباراة الوحيد لمصلحة فيرينتسفاروشي.

    وهذا الأمر يقودنا إلى حقيقتين مهمتين للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: جاهزية صلاح البدنية لم تكتمل بعد؛ حيث انضم إلى طرابزون سبور مؤخرًا.

    * ثانيًا: صلاح لم يعد يتحمل المباريات البدنية؛ خاصة مع تقدمه في العمر "34 سنة".

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  • Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    موسم محمد صلاح قد يتحوّل إلى "كابوس" مع طرابزون!

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أن النجم المصري محمد صلاح لم يكن "سيئًا ولا رائعًا"، في مباراة نادي طرابزون سبور ضد فريق فيرينتسفاروشي المجري.

    أي أن صلاح بالمقارنة مع زملائه في طرابزون، ظهر كأنه جيدًا للغاية في التحركات والحلول الهجومية؛ ولكنه في الحقيقة لم يكن في أفضل مستوياته، سواء فنيًا أو بدنيًا.

    ومع الأسف.. يبدو أن زملاء صلاح في طرابزون سبور، لن يساعدوه من ناحيتين؛ هما:

    * أولًا: عدم إجادة تحويل الفرص إلى أهداف.

    * ثانيًا: قلة الخبرة الواضحة للغاية.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ فنحن شاهدنا طرابزون يصنع عديد الفرص في الشوط الثاني ضد فيرينتسفاروشي، ولكن اللاعبون كانوا يهدروها بغرابة.

    أما بخصوص الخبرة.. فوجدنا لاعبي طرابزون سبور في نفس المباراة؛ يركزون مع الحكم ويحاولون الحصول على "ركلات الجزاء"، أكثر من أي شيء آخر.

    كل ذلك قد يجعل محمد صلاح، ينهي موسمه مع فريق طرابزون سبور بـ"شكلٍ مخيب"؛ وينتهي الحلم الذي بدأ بتطلعات كبيرة، بكابوس مزعج.

الدوري التركي
طرابزون سبور crest
طرابزون سبور
طرابزون سبور
اسطنبول باشاك شهير crest
اسطنبول باشاك شهير
اسطنبول باشاك شهير
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
فيرينتسفاروشي crest
فيرينتسفاروشي
فيرينتسفاروشي
طرابزون سبور crest
طرابزون سبور
طرابزون سبور