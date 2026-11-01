بأي لسان ستتحدث يا صلاح مع ضيفك هاني أبوريدة؟ .. فقدت الشغف ولم يحركك سوى الغيرة من ثنائي طرابزون سبور أمام غازي عنتاب!

إن سألت عن الوضع الجماعي لطرابزون سبور فهو يحقق الانتصار تلو الآخر؛ وآخره الليلة أمام غازي عنتاب .. لكن إن سألت عن النجم المصري محمد صلاح؛ فالأمور لا تبدو جيدة!

المصري قاد طرابزون سبور اليوم الأحد، للفوز أمام غازي عنتاب بثنائية نظيفة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري التركي 2026-27.

ثنائية طرابزون سبور سجلها المدافع ستيفان سافيتش من رأسية، وصانع اللعب إرنست موتشي من تسديدة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقتين 2+45 و61 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد رفاق مو للنقطة 22 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد غازي عنتاب عند النقطة الثامنة في المركز الـ15.

وللتعمق أكثر في ليلة محمد صلاح الفردية خلال مواجهة طرابزون سبور وغازي عنتاب، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..